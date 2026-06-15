¿Es verdadera la estatua del Padre Pío que llora sangre?

¿Apareció una lágrima de sangre en una estatua del Padre Pío en la pequeña localidad italiana de Casalba? El Vaticano está investigando el asunto.

En la estatua de san Pio de Pietrelcina, en la pequeña localidad italiana de Casalba, se ha observado algo que parece una lágrima de sangre. El Vaticano está investigando este supuesto milagro. No sería el primer caso de este tipo en la historia de la Iglesia.

Una lágrima de sangre en la estatua de el Padre Pío

El 18 de abril de 2026, una feligres informó al párroco de Casalba, el padre Girolamo Capuano, de que había aparecido una mancha en la estatua de san Padre Pío, concretamente bajo el ojo del santo. El párroco intentó limpiar la estatua, pero la mancha no desapareció. Al observarla de cerca, se dio cuenta de que se trataba de una lágrima de sangre.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se aseguró de que nadie había tocado el rostro del santo. Informó de ello al obispo local, quien reunió una comisión y acudió al lugar. Se retiró la figura para someterla a análisis de conformidad con el documento de la Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales, del 17 de mayo de 2024.

Tras el examen, el Vaticano no determinará si el fenómeno es sobrenatural, sino que, como mucho, dirá que nada se opone (nihil obstat) a que se desarrolle el culto en ese lugar.

Lágrimas de sangre

Si los análisis confirman que se trata de sangre, no será el primer caso de este tipo en la historia de la Iglesia.

Cientos de años antes, concretamente en 1746, en Brzozdowce (Ucrania), la hija de una viuda polaca de 70 años, Jadwiga Dolińska, observó lágrimas de sangre en un cuadro que representaba a Jesús crucificado y a la Virgen de los Dolores. El arzobispo Mikołaj Wyżycki creó una comisión para investigar la veracidad del suceso. El cuadro de Jesús Crucificado y la Virgen de los Dolores fue reconocido como milagroso.

Otro caso similar tuvo lugar el 15 de marzo de 1995. En una pequeña estatuilla de la Virgen María en Civitavecchia aparecieron lágrimas de sangre. Fue una niña de cinco años quien las vio. Los repetidos análisis a la estatuilla descartaron cualquier manipulación externa. Hasta hoy, miles de fieles acuden a la iglesia de Civitavecchia y se registran numerosas conversiones.

El espíritu de la oración

El párroco de Casalba está convencido de que se trata de una señal de Dios. Ha declarado:

"Creo que es una señal de Dios porque he visto las grabaciones de las cámaras de seguridad y también por todo lo que hacemos, por cómo es mi vida y mi devoción, ya que esto concuerda con mi camino de fe. Por supuesto, en última instancia serán los expertos quienes aclaren el asunto".

Su parroquia está dedicada a san Pío. El padre Capuano y sus feligreses imitan al santo capuchino en el espíritu de la oración. Todos los días, excepto en vacaciones, se reúnen en las casas de sus feligreses para orar y ven los frutos de estas actividades en la vida sacramental. En una de las entrevistas afirmó: