El Papa León XIV recibirá una prestigiosa medalla estadounidense

En vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 3 de julio, el Papa León XIV recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia. Esta prestigiosa distinción reconoce su firme compromiso con la libertad religiosa

Nelson Mandela, el Dalai Lama, Bill Clinton, Mijaíl Gorbachov, Steven Spielberg, Muhammad Ali… y pronto León XIV.

El 3 de julio, víspera del Día de la Independencia de Estados Unidos, el Papa recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada anualmente por el Centro Nacional de la Constitución. Al anunciar el premio el 16 de marzo, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, declaró que el pontífice estadounidense estaba "profundamente agradecido" por este "prestigioso galardón".

Esta prestigiosa medalla se otorga desde 1988 a personas u organizaciones que difunden "los beneficios de la libertad para las personas de todo el mundo", según el Centro Nacional de la Constitución. Esta organización independiente, con sede en Filadelfia, tiene como objetivo promover la Constitución de los Estados Unidos, que, en su opinión, representa "la mayor visión de la libertad humana en la historia". La junta directiva de la institución selecciona al ganador de esta medalla, que se entrega anualmente.

En contacto con Aleteia, el Centro Nacional de la Constitución explicó que otorgar este premio a León XIV reconoce una vida dedicada a la fe: «Incluso antes de su elección, el Papa León XIV fue una voz constante en defensa de la libertad religiosa, el diálogo interreligioso y la dignidad de toda persona en el mundo. A lo largo de su trayectoria —como sacerdote, obispo, cardenal y ahora papa— enfatizó que la paz y el bienestar humano dependen de la libertad de creencias y la libertad de conciencia". "Un compromiso que refleja los valores de la Constitución".

Aunque el Papa no puede recibir medallas...

En 2026, la entrega de este premio se realiza en un contexto especial, ya que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Por lo tanto, otorgar esta medalla a un conciudadano cobra aún mayor significado: «Como primer papa estadounidense, León XIV aporta al mundo una perspectiva forjada por una sociedad fundada en la diversidad religiosa y las garantías constitucionales de la libertad de creencias».

Según el Centro Nacional de la Constitución, las acciones de León XIV como cabeza de la Iglesia Católica "reflejan valores que están en el corazón de la tradición constitucional estadounidense". Finalmente, esta institución ve en el compromiso de León XIV "con la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el diálogo entre las tradiciones religiosas" una "resonancia significativa" con la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Aunque el Papa no puede recibir la medalla en persona, se espera que asista a la ceremonia de entrega, que se transmitirá en directo desde el Vaticano.

También pronunciará un discurso que se transmitirá desde Filadelfia. Desde 2021, con su traslado a Roma, León XIV tenía la costumbre de celebrar el Día de la Independencia con sus compatriotas en la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede. Este año, la entrega de la medalla le brindará la oportunidad de celebrar el Día de la Independencia estadounidense un día antes, ya que tiene otros compromisos el 4 de julio.