El don de sanación en 10 iluminadoras frases de Emiliano Tardif

El misionero canadiense Emiliano Tardif, protagonista de la película “Día 8. El Soplo del Espíritu”, muestra el origen y la fuerza de un ministerio asombroso

El misionero de origen canadiense Emiliano Tardif, conocido por su asombroso ministerio de sanación en la República Dominicana y en todo el mundo, ha inspirado la película Día 8. El Soplo del Espíritu.

Estrenado el 8 de mayo de 2026 en España, el film ha logrado una “muy buena acogida” en los cines, informó a Aleteia su distribuidora, Goya Producciones.

La película fue presentada por el postulador de la causa de beatificación del Padre Tardif, Joaquín Herrera, y en varios encuentros con grupos carismáticos. Ahora la producción dirigida por José Gómez está disponible en España para exhibiciones privadas y próximamente llegará a diversos países de América.

Día 8. El Soplo del Espíritu ha formado parte de la sección oficial de festivales como los de Cannes, Berlín y Roma.

Cuerpo, alma y espíritu

El Padre Tardif propició la curación física y espiritual de miles de personas. En su libro Jesús está vivo, el sacerdote explica el origen y la fuerza de su don.

Traducido a 22 lenguas, contiene iluminadoras experiencias y reflexiones sobre el ministerio de sanación, como estas 10 frases:

“La obra de sanación no es humana, es producto del inmenso amor que nos tiene Jesús”. “El cuerpo, el alma y el espíritu se interrelacionan a niveles que es imposible precisar. Lo cierto es que dependen unos de los otros siempre”. “El don de sanación es básicamente un don de caridad”. “La salvación traída por Jesús abarca al hombre completo”. “Jesús no cura para probar que es Dios sino porque es Dios”. “La mitad de la curación de un problema emocional radica en la capacidad de escuchar al paciente con amor y sin juzgarlo”. “La cruz antes de experimentar el amor de Dios no se entiende ni se puede aceptar”. “La cruz es el desierto donde se manifiesta el Dios vivo”. “La crítica es como el atrio del Templo que nos prepara para entrar limpios al santuario del Dios vivo; libres de todo apego y los apegos más peligrosos son los que llamamos nuestros méritos o nuestra actividad apostólica”. “A veces estamos muy preocupados en que la gente cumpla los mandamientos de Dios antes de que conozcan al Dios de los mandamientos”.

Sanador sanado

Película Día 8 El soplo del Espíritu, basada en la extraordinaria historia del padre Emiliano Tardif. Goya Producciones

La película Día 8. El soplo del Espíritu muestra la extraordinaria historia del padre Emiliano Tardif.

Nacido en Canadá en un hogar profundamente cristiano, a los 13 años entró en el seminario menor de los Misioneros del Sagrado Corazón. Desde poco después de su ordenación sacerdotal, partió como misionero a la República Dominicana.

Trabajó en varias parroquias y como provincial de su orden. Se entregó sin medida hasta que una tuberculosis crónica le obligó a parar toda su actividad y a viajar a Canadá para recibir atención médica.

Un día, en el hospital, recibió la visita de un grupo de laicos de la renovación carismática católica, que le pidieron si podían orar por él.

Accedió de mala gana debido a sus prejuicios sobre los carismáticos. Pero mientras rezaban, sintió un creciente calor en su interior. Aparentemente todo quedó ahí. Pero unos días después los médicos comprobaron que la tuberculosis había desaparecido.

El sacerdote lo interpretó como un signo. Volvió a la República Dominicana y contactó con la renovación carismática católica. Fundó una revista religiosa, todavía muy fecunda, y en su servicio pastoral en la parroquia y en su vida priorizó la oración.

Jesús sigue vivo

En las palabras de Jesús “quien me siga hará los mismos signos que yo he hecho y aun mayores”, sintió la llamada a hacer signos para promover la fe.

Desde el año 1985 se dedicó por completo a mostrar, en la renovación carismática, por todo el mundo, que Jesús está vivo y sana.

Los días 8 de cada mes -de ahí el título de la película-, el Padre Tardif celebraba una Misa a la que acudían muchos enfermos.

Miles de personas dan testimonio de curaciones físicas y espirituales que son auténticos milagros.

Entre ellas, la Comunidad Siervos del Cristo vivo, fundada por él en la República Dominicana, que presentó al Vaticano testimonios sobre su santidad.