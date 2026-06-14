San Bernardino de Siena salvó el alma de los franciscanos

San Bernardino de Siena, vivió en una época de crisis, fue acusado de herejía y rechazó en tres ocasiones la mitra episcopal, pero salvo a los franciscanos

San Bernardino de Siena (1380-1444) es uno de los mayores reformadores del franciscanismo, quien, en una época de profunda crisis de la orden, optó por una fidelidad radical a la regla. Durante décadas construyó el movimiento observante —austero y exigente— a pesar de los procesos por herejía, los ataques de sus propios hermanos y las reiteradas presiones para que aceptara el obispado.

La orden en una encrucijada

El siglo XV encontró a los franciscanos divididos. Dos siglos después de la muerte del Pobrecillo de Asís, la orden contaba con decenas de miles de frailes, pero el ideal original de la pobreza evangélica ya se había diluido considerablemente en muchos conventos. Ya en vida de san Francisco, al menos una parte considerable de los frailes se mostraba crítica con la regla del fundador, considerándola demasiado severa; se trataba principalmente de suavizarla en lo que respecta a la pobreza.

Sin embargo, junto a los conventos bien dotados existían comunidades que querían vivir la "regla pura", sin dispensas ni atenuaciones papales. Los observantes franciscanos (del latín observare, "observar") se fijaron el ambicioso objetivo de observar la regla de San Francisco sin ninguna flexibilización ni dispensa. Fue precisamente en este mundo —tenso y lleno de recelos mutuos— donde creció Bernardino de Siena.

San Bernardino de Siena y la elección de la ermita

El 8 de septiembre de 1402, Bernardino ingresó en la Orden de los Hermanos Menores en el convento de San Francisco de Siena, perteneciente a los frailes conventuales. Ese mismo día repartió sus bienes entre los pobres y tomó el hábito. Para realizar el noviciado, junto con su director espiritual, se retiró a la ermita de Colombaio, cerca de Seggiano, perteneciente a los frailes observantes.

Era un jurista culto, huérfano de una familia noble, que podría haber elegido una vida en un convento cómodo e influyente. Pero él eligió otra cosa.

En Seggiano se observaban estrictamente la pobreza absoluta y la austeridad recomendadas por el fundador. Fray Bernardino hizo sus votos religiosos en 1403 y, un año después, recibió el sacramento del orden. Tenía unos 25 años y permaneció en el convento de la colina de Capriola durante 12 años, dedicándose al estudio, especialmente de los grandes doctores y teólogos franciscanos. Esos años de silencio y estudio no fueron una huida del mundo, sino una preparación para la titánica labor que estaba por venir.

Predicador en las plazas de las ciudades

En 1417, Bernardino salió de su ermita y se puso manos a la obra. Según el testimonio de testigos presenciales, sus sermones atraían a multitudes tan numerosas que ninguna iglesia podía albergarlas. Se vio obligado a predicar la palabra de Dios en las plazas. Los sacerdotes se desmayaban literalmente tras largas horas de confesión, y se repartía la Sagrada Comunión a miles de personas. Bernardino convertía, reconciliaba a los enemistados, reparaba matrimonios y despertaba vocaciones sacerdotales y religiosas.

Fue un punto de inflexión en su forma de pensar sobre el franciscanismo: la fidelidad al Pobrecillo de Asís no significa una huida del mundo, sino precisamente una valiente incursión en su seno. La pobreza evangélica y el celo pastoral no son contradicciones: pueden ir de la mano.

Los resultados fueron asombrosos. Entre los años 1438 y 1442, la familia de los observantes creció tanto en número de miembros como en número de monasterios. Se dice que reformó 300 monasterios y aumentó el número de hermanos observantes de 130 a 4 000. Por ello, a menudo se le llamaba "el fundador de los observantes".

San Bernardino de Siena, acusado de herejía

El éxito de Bernardino no fue exento de dificultades. Su especial devoción por el Nombre de Jesús —en sus sermones sostenía una tablilla de madera con el monograma IHS, ante la cual los fieles se arrodillaban— despertó inquietud. Debido a su forma de rendir culto al Santísimo Nombre de Jesús mediante estandartes y una tablilla de madera con la inscripción "IHS", fue acusado en 1427 ante el papa Martín V de "idolatría al Nombre de Jesús". Fue convocado a Roma y llevado ante una comisión para que se juzgaran sus escritos y sermones.

Bernardino tuvo que dar explicaciones ante los papas Martín V (1426) y Eugenio IV (1431), así como ante los padres del Concilio de Basilea (1438). En cada ocasión reaccionó de la misma manera: se presentó ante la comisión con humildad, sin agresividad hacia sus acusadores, sin renegar de lo que predicaba, y en cada ocasión salió absuelto de los cargos. Su actitud ante la crisis era en sí misma un sermón.

Tres mitras rechazadas

Cuando la Iglesia vio en Bernardino no solo a un reformador, sino también a un pastor, le ofreció sucesivamente tres obispados: Siena (1427), Ferrara (1431) y Urbino (1435). Comprometido con la actividad apostólica y con la reforma de la Orden, se negó a aceptar el cargo episcopal.

La respuesta que debía dar al Papa fue sencilla y contundente: "Mi diócesis es toda Italia". La negativa no se debía a la soberbia, sino a una clara jerarquía de valores. El obispado habría supuesto verse envuelto en la política eclesiástica, poseer bienes y separarse de los hermanos. Bernardino eligió la pobreza.

San Bernardino de Siena: el apóstol de la paz

Paralelamente a la lucha por la reforma de la orden, Bernardino apaciguaba los conflictos en las ciudades italianas, desgarradas por las luchas entre familias y facciones. Su misión era una misión de paz. Intentaba resolver en todas partes las disputas partidistas y familiares, no solo entre los laicos, sino también entre sus propios hermanos.

No habría podido hacerlo de forma creíble si él mismo hubiera sembrado el odio dentro de su propia orden. Su forma de llevar a cabo la reforma —sin desprecio hacia los conventuales, sin triunfalismo, con una lealtad constante hacia el general de la orden— era la encarnación de la pax et bonum, el saludo franciscano de paz y bien.

Testimonio confirmado por la Iglesia

San Bernardino de Siena falleció el 20 de mayo de 1444. En 1450, apenas seis años después de su muerte, el papa Nicolás V procedió a su canonización en la festividad de Pentecostés. Una canonización tan rápida era excepcional incluso para los estándares de la época. La Iglesia confirmó así que Bernardino había atravesado años de disputas, procesos y crisis de la orden, y había salido de ellos sin mancha alguna en su amor.