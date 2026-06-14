Iconos: qué es y su papel en la historia de la Iglesia

Surgido para la contemplación del rostro de Cristo, este arte continúa vivo en la Iglesia Católica

Del griego "eikon" que significa imagen, los iconos surgieron como un arte litúrgico para la contemplación del rostro de Cristo y los santos. El Dios invisible del Antiguo Testamento se ha vuelto visible en la encarnación de su hijo, se ha dignado a habitar en la materia, por tanto el hombre ahora puede usar la materia para representarlo.

Los primeros símbolos y el descubrimiento de la Verónica

En los primeros siglos, cuando la liturgia fue celebrada clandestinamente en las catacumbas, los cristianos pintaron o grabaron símbolos en las paredes para representar a Jesús. Fueran abstractos o metafóricos, era un arte sacro muy elemental y sencillo de reconocer. Por ejemplo, el alfa y omega (A y Ω) y el crismón (XP).

Las representaciones del rostro de Cristo comenzaron a partir del rumor de la existencia de una Verónica, "veros icon", que significa "la verdadera imagen de Cristo". Se trataba del lienzo sobre el que, según la tradición, está impreso su rostro.

El gran paso: los iconos bizantinos

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El paso a la expresión pública de la fe significó un giro. En el siglo IV, Teodosio I adoptó al cristianismo como la religión oficial del Imperio romano, que poco después se dividió en dos: el de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla, también llamada Bizancio. En este último se desarrollan los iconos, dado que el Imperio designó a los mejores artistas para la liturgia.

Los iconos son representaciones de Cristo, la Virgen, los santos; y de los misterios de fe: La Resurrección, la Natividad de Cristo, La Transfiguración, etc. Poseen inscripciones (letras y símbolos), algunas de ellas conservadas de las primeras comunidades.

Son como una ventana al infinito, porque a través de ellos se pueden ver las realidades de Dios. Entre los siglos VII y VIII tomó forma el canon que hasta la fecha es fundamento para los artistas. Se caracteriza por:

1 Beber de la biblia y la patrística

Las escrituras son la principal fuente, tienen su origen en la tradición y han sido interpretadas por la misma, así que, el icono se fundamenta de ellas y de la teología desarrollada por los primeros padres de la Iglesia.

2 Trabajar con materiales orgánicos

Puesto que Dios está vivo y se hace presente a través del icono, deben buscarse los materiales más nobles para crearlo, los de naturaleza viva.

3 Estar conectado con el momento histórico

Para la teología del icono, este es presencia visible del invisible, pero solo puede serlo si se parece al prototipo.

4 Parecerse a la luz increada

A diferencia de las pinturas que rebotan la luz del entorno, la técnica del icono da una sensación transfigurada, así como de Cristo emana la luz.

El icono concede una experiencia íntima. La inexpresividad del rostro, invita a acercarse al Dios que está abierto a acoger y escuchar, sin importar el estado de ánimo. Todas las luces son diseñadas para centrar la atención en el rostro que mira de frente y en su mirada.

"El icono es belleza que genera belleza interior” - Gianluca Busi

Iconos contemporáneos

En la creación de iconos contemporáneos, destaca la escuela desarrollada por Fray Gabriel Chávez de la Mora, uno de los más importantes referentes de la iconografía y arquitectura sacra en México.