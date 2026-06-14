Ángelus: pese a traiciones, el Evangelio es “palabra viva”, dice León XIV

«Se puede seguir a Jesús y traicionarlo, pero […] el Evangelio sigue siendo para todos una palabra viva y verdadera», declaró el Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano el 14 de junio de 2026. Hizo hincapié en la gratuidad de la misericordia de Dios, un don que Dios concede a la humanidad y que es el origen de la misión evangelizadora de la Iglesia.

Durante el rezo del Ángelus hizo hincapié en la gratuidad de la misericordia de Dios, un don que Dios concede a la humanidad y que es el origen de la misión evangelizadora de la Iglesia

A pesar del intenso calor que azotaba la capital italiana este junio, miles de fieles de todo el mundo se congregaron en la Plaza de San Pedro para escuchar la meditación del pontífice y rezar con él el tradicional Ángelus. Al aparecer al mediodía en la ventana del Palacio Apostólico, fue recibido con un entusiasta aplauso.

En su breve reflexión, el Papa comentó la lectura del Evangelio del día, en la que Jesús, movido por la compasión ante la desesperación que afligía al pueblo de Palestina en aquel entonces, decide enviar a sus doce discípulos en una misión, pidiéndoles que proclamen que «el Reino de los Cielos se ha acercado». Ayer, como hoy, Jesús, subrayó León XIV, «ve la aplastante opresión y la violencia que nos priva de toda fuerza», pero también «las heridas de la guerra y el vacío del consumismo», y los «rostros congelados como máscaras de familias aplastadas por el mal y jóvenes seducidos por falsos ideales».

«Jesús ve y ama, ama y sufre por nosotros, con nosotros», afirmó el Papa, explicando que esta cercanía fraterna es también signo de una «voluntad de redención». Por esta razón, explicó, Cristo decide enviar a sus discípulos, cuyos sucesores, según la tradición católica, son los obispos. ¿El propósito de su misión? «Llevar la caridad donde reina la miseria, la esperanza donde reina la aflicción, la fe donde reina la desconfianza».

El nombre más hermoso de la misericordia de Dios

«Entre ellos están Simón, llamado Pedro, el primero, y también Judas Iscariote, el último, para recordarnos que uno puede seguir a Jesús y traicionarlo, pero que el Evangelio permanece para todos como una palabra viva y verdadera», recordó León XIV. Subrayó cómo la buena noticia de la cercanía del Reino de Dios, que los apóstoles fueron a proclamar, ha permanecido «eternamente joven, fresca y liberadora» a lo largo de los siglos. «Cuando este Evangelio se proclama y se pone en práctica, el mal se derrumba como una enfermedad que ha terminado», afirmó también.

Jesús pide a los apóstoles que den con generosidad, como ellos mismos recibieron gratuitamente de él. Este don «es completamente gratuito, pues su valor sobrepasa toda medida: es imposible ganarlo o comprarlo», recalcó el Papa. Esta gracia, continuó, lleva «el hermoso nombre de la misericordia de Dios» y establece «el don gratuito de la misión evangelizadora».