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Ángelus: pese a traiciones, el Evangelio es “palabra viva”, dice León XIV

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ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

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I.Media - publicado el 14/06/26
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Durante el rezo del Ángelus hizo hincapié en la gratuidad de la misericordia de Dios, un don que Dios concede a la humanidad y que es el origen de la misión evangelizadora de la Iglesia

«Se puede seguir a Jesús y traicionarlo, pero […] el Evangelio sigue siendo para todos una palabra viva y verdadera», declaró el Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano el 14 de junio de 2026. Hizo hincapié en la gratuidad de la misericordia de Dios, un don que Dios concede a la humanidad y que es el origen de la misión evangelizadora de la Iglesia.

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angelusevangeliopapa leon xiv
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