(VIDEO) Se renueva la fe en España tras la visita del Papa

El primer viaje de un Papa a España en 15 años dejó imágenes históricas, multitudinarias celebraciones y un llamado constante a la unidad, la esperanza y la acogida

Durante siete intensos días, España volvió a convertirse en el centro de atención de la Iglesia universal. Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV recorrió Madrid, Barcelona y las Islas Canarias en un viaje apostólico que combinó grandes celebraciones de fe, encuentros con jóvenes, visitas a lugares emblemáticos y una fuerte atención a la realidad de los migrantes. Fue la primera visita de un Pontífice a España desde 2011 y la primera vez que un Papa pisó suelo canario.