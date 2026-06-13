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(VIDEO) Se renueva la fe en España tras la visita del Papa

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Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 13/06/26
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El primer viaje de un Papa a España en 15 años dejó imágenes históricas, multitudinarias celebraciones y un llamado constante a la unidad, la esperanza y la acogida

Durante siete intensos días, España volvió a convertirse en el centro de atención de la Iglesia universal. Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV recorrió Madrid, Barcelona y las Islas Canarias en un viaje apostólico que combinó grandes celebraciones de fe, encuentros con jóvenes, visitas a lugares emblemáticos y una fuerte atención a la realidad de los migrantes. Fue la primera visita de un Pontífice a España desde 2011 y la primera vez que un Papa pisó suelo canario.

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papa leon xivviaje apostólicovideo
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