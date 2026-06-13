Mélanie, de 24 años, que quedó marcada por el divorcio de sus padres, se sintió abandonada durante mucho tiempo. En Lourdes, una confesión le cambió la vida y la puso en el camino del Sagrado Corazón. Hoy, comprometida de por vida con la Guardia de Honor, da testimonio de la fuerza de un corazón entregado a Dios

"Pídele a Dios que te dé un corazón abandonado". Mélanie recibió esta frase a los 16 años, en medio de una prueba, durante una confesión en Lourdes. En ese momento, no la entendió. El encuentro con el Sagrado Corazón, años más tarde, le aclaró las cosas. A la luz de su historia como hija de padres divorciados, Mélanie descubre en el Corazón de Jesús un refugio que, desde entonces, la sostiene cada día.

La herida del divorcio

Après sa conversion et pendant plusieurs années, Mélanie se met en quête. Elle cherche à comprendre ce que signifie réellement ce "cœur abandonné". Marie-Christine Bertin (diocèse de Paris)

Nacida en 2002, Mélanie creció en los suburbios de París, en el seno de una familia católica practicante de origen polaco. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años. Una experiencia que la marcó profundamente. Sin embargo, ante esta situación, no puso en duda la existencia de Dios.

"Sí, me sentía abandonada por el Señor. Ante el sufrimiento familiar, me decía a mí misma que Dios no debía preocuparse mucho por mí. Así que decidí dejar de interesarme por Él a cambio. Pero creía en Él", confiesa.

Tras su primera comunión, dejó de asistir a Misa y se fue alejando poco a poco de la Iglesia durante varios años. "Toda mi adolescencia estuvo marcada por un profundo malestar. Estaba triste, perdida, deprimida, incapaz de encontrar mi lugar". Un periodo que la joven considera el más oscuro de su vida.

Lourdes: de la muerte a la vida

En la oscuridad, son sus amigos quienes ayudan a Mélanie a mantener la cabeza a flote. "No eran creyentes, algunos incluso eran muy críticos con la Iglesia, pero eran alegres y fieles". En segundo de bachillerato, le proponen prepararse para la confirmación. Sin mucha convicción, Mélanie acepta. Se va al Frat de Lourdes en abril de 2018, rodeada de sus compañeros.

"Rezad mucho por vuestros padres, nadie lo hará por vosotros".

Fue entonces cuando, de repente, en medio de la peregrinación, decidió ir a confesarse. "Sentí como una llamada para ir a ver a un sacerdote". Allí, ante aquel cuyo rostro había olvidado y del que solo recordaba "los grandes ojos azules", lo contó todo: la herida del divorcio, los conflictos incesantes en casa, el sentimiento de abandono. Antes de darle la absolución, el sacerdote pronuncia dos frases: "Reza mucho por tus padres, nadie lo hará por ti" y luego "Pídele a Dios que te dé un corazón abandonado".

Palabras que la joven no entendió en ese momento. "La primera me parecía casi injusta. En cuanto a la segunda, me dejaba perpleja: ¿acaso mi corazón no estaba lo suficientemente abandonado?". Sin embargo, estas palabras marcan el inicio de la conversión de Mélanie. "Esa confesión cambió mi vida —afirma—. Llegué a Lourdes muerta por dentro, y me fui de allí viva".

Pedir un corazón semejante al de Jesús

Tras su conversión y durante varios años, Melania se embarcó en una búsqueda. Intentó comprender qué significa realmente ese "corazón abandonado". La respuesta llegaba poco a poco. Entonces surge en ella una atracción cada vez más fuerte por el Sagrado Corazón de Montmartre.

"Una noche —cuenta—, cuando había ido allí a pasar una noche de adoración, me detuve ante la capilla de santa Margarita María Alacoque. Allí encontré un pequeño folleto que presentaba las promesas del Sagrado Corazón". Una frase le llamó la atención: "Pondré la paz en vuestras familias". Esas palabras la conmovieron profundamente.

Entonces todo se aclaró: comprendió, por primera vez, el vínculo entre el "corazón abandonado" del que le hablaba el sacerdote y el Corazón de Cristo. "Comprendí que me invitaba a pedir un corazón semejante al de Jesús: un corazón abandonado al amor del Padre, a su voluntad y a su misericordia".

Un compromiso de por vida

Consagrada solemnemente al Sagrado Corazón de Montmartre, Mélanie también reza cada mañana una oración de consagración personal. Mélanie Niemiec

Una devoción a la que Mélanie se adhiere profundamente y que la lleva a comprometerse de por vida con la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, una obra espiritual nacida en Paray-le-Monial. "El principio es sencillo —explica—: cada miembro elige una hora de su día que ofrece al Señor en unión con el Sagrado Corazón. Durante esa hora, se siguen las actividades habituales, pero se viven con espíritu de oración y de ofrenda".

"Mi día está realmente marcado por momentos de oración centrados en el Corazón de Cristo. Es un ritmo que estructura mi vida".

Para Mélanie, la elección recayó en las 15:00. "Cada día recito la oración de la Guardia de Honor y luego ofrezco esa hora a Cristo, en comunión con los miles de miembros presentes en todo el mundo". Pero este compromiso no se queda ahí.

Consagrada solemnemente al Sagrado Corazón de Montmartre, también reza cada mañana una oración de consagración personal. "Mi día está realmente marcado por momentos de oración centrados en el Corazón de Cristo. Es un ritmo que estructura mi vida".

El Sagrado Corazón y la herida de los hijos de padres divorciados

Mélanie está convencida de que los hijos de padres divorciados pueden reconocerse a sí mismos en el Corazón de Cristo. "El corazón de un niño que se enfrenta a la separación de sus padres es un corazón desgarrado. Sea cual sea su capacidad de resiliencia, esa herida permanece profundamente grabada en él".