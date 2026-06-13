En el contexto de la guerra, el cardenal Pierbattista Pizzaballa reafirma su compromiso con las comunidades cristianas locales. "Debemos hacer todo lo posible por mantener la presencia cristiana en Tierra Santa", declaró a Aleteia

Entre el sufrimiento y la esperanza: así se encuentra la situación en Tierra Santa, según la describe el arzobispo Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén. El cardenal llegó a Francia el 8 de junio de 2026 y Aleteia Francia realizó la siguiente entrevista.



Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, el prelado ha trabajado incansablemente para servir a los católicos en Tierra Santa, ya sea en Israel, los Territorios Palestinos o Jordania. Sobre el terreno, explicó el cardenal durante una rueda de prensa en la Œuvre d'Orient el 11 de junio, "la situación es dramática". "Seguimos buscando nuestro rumbo y nuestras perspectivas en medio de la violencia generalizada. "Parece haberse convertido en el lenguaje predominante", afirmó, lamentando una "deshumanización del otro".

"Tanto la población israelí como la palestina están traumatizadas, una por los ataques del 7 de octubre, la otra por la guerra en Gaza", continuó el cardenal, quien, desde el comienzo del conflicto, se ha negado a tomar partido, incluso a riesgo de crearse enemigos.

Mantener la presencia cristiana

En Gaza, el cardenal describió una especie de estancamiento de la miseria, donde el pueblo palestino sobrevive en un enclave completamente destruido por años de bombardeos, mientras enfrenta además las atrocidades cometidas por Hamás. Al observar la presencia de dos parroquias, una ortodoxa y otra católica, el cardenal Pizzaballa expresó su preocupación.

"No sabemos cuándo terminará realmente la guerra, ni si todo volverá alguna vez a la normalidad. ¿Cómo reconstruirán las familias sus vidas?", preguntó el prelado, quien pudo ingresar al enclave por última vez en la Navidad de 2025 y desconoce cuándo podrá regresar. Se requieren autorizaciones de Israel para ingresar a la Franja de Gaza, y estas son "difíciles de obtener", explicó en respuesta a una pregunta de nuestros colegas de La Croix.

En Cisjordania, la violencia es un problema cotidiano, sobre todo con la intensificación de la actividad de los asentamientos. "La situación se está volviendo cada vez más difícil de sobrellevar para los palestinos. Casi a diario hay violencia, especialmente en Taybeh", resumió el cardenal. Este pueblo es el último pueblo completamente cristiano de Palestina. "La situación de acoso por parte de los colonos ha empeorado claramente desde los ataques del 7 de octubre», declaró el padre Bashar, sacerdote de la parroquia latina, a Aleteia en octubre de 2025.

Incluso en Jerusalén, las tensiones se han vuelto muy frecuentes, como lo demuestra el violento ataque a una monja francesa y los numerosos casos de insultos y escupitajos por parte de judíos ultraortodoxos. Al propio cardenal Pizzaballa se le impidió brevemente entrar a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos.

El prelado relata este episodio con una mezcla de serenidad ejemplar y amargura. "Prefiero no contarles lo que sentí en las dos primeras horas. Luego, procesé la información para actuar y entablar un diálogo con las autoridades: todo esto no me concierne personalmente, sino a toda la comunidad que represento. Es esta comunidad la que importa por encima de todo", enfatizó el cardenal Pizzaballa.



En este contexto de incertidumbre, los cristianos, cuyo número ya disminuye, abandonan gradualmente Tierra Santa. Su número total ronda los 400.000, es decir, el 2% de la población total. Entre ellos se encuentran 170.000 católicos. El reto, por lo tanto, reside en mantener una presencia cristiana de calidad, afirma el arzobispo Pizzaballa, quien, sin embargo, se muestra optimista: "No creo que los cristianos vayan a desaparecer de Tierra Santa. Pero debemos hacer todo lo posible para asegurar su permanencia. Me inspira esperanza el encuentro con las comunidades cristianas, su fe y su compromiso», declaró a Aleteia.

¿Una visita del Papa en 2033?

Al ser preguntado sobre una posible visita del Papa León XIV a Tierra Santa en 2033, con motivo del bimilenario tradicionalmente asociado a la muerte y resurrección de Cristo, el Cardenal Pizzaballa se mostró cauto pero esperanzado.

"Eso esperamos. Lo que más deseamos es que involucre a todos los cristianos, no solo a los católicos", explicó. "Ahora mismo no tenemos mucho tiempo para pensar en ello, dadas las numerosas urgencias, pero esperamos que 2033 no solo sea un acontecimiento que atraiga visitantes, sino sobre todo una oportunidad para que las Iglesias colaboren".