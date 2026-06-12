(VIDEO) ¿Existían cristianos no bautizados en la Iglesia antigua?

En los primeros siglos del cristianismo muchas personas seguían a Cristo durante años antes de recibir el Bautismo

Hoy, en muchos lugares, el Bautismo suele celebrarse poco tiempo después del nacimiento. Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo la situación era muy distinta. Existían personas que ya vivían la fe, cristianos que participaban en la comunidad… aunque todavía no estuvieran bautizadas. ¿Cómo era posible? La Iglesia antigua tenía un largo proceso de preparación espiritual llamado catecumenado, donde la conversión se entendía como un verdadero camino de vida.