León XIV en Tenerife: “Todos somos, en cierto modo, migrantes”

"Todos somos, en cierto modo, migrantes", declaró León XIV durante su visita al centro de acogida de migrantes de Las Raíces el 12 de junio de 2026. En este séptimo y último día de su viaje apostólico a España, el Papa animó a todos a hacer de su "viaje" en la Tierra una "experiencia más humana". Dirigiéndose a un gran número de migrantes francófonos, pronunció su discurso en francés.

A su llegada a Tenerife, León XIV visitó un centro de acogida de migrantes que alberga a 600 personas. Ahí, animó a todos a crear una experiencia más humana para todos

Tras pasar ayer su primer día en el archipiélago de las Islas Canarias, León XIV abandonó la isla de La Palma de Gran Canaria. Partió en avión a las 9:58 y aterrizó en la isla de Tenerife a las 10:16. Esta será la última etapa de su viaje apostólico a España antes de su regreso a Roma este viernes por la noche. Tras aterrizar, León XIV se dirigió inmediatamente al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, que actualmente alberga a 600 personas.

Este centro ha sufrido periodos de hacinamiento, llegando a albergar hasta 7.000 refugiados en el punto álgido de la crisis migratoria. Actualmente, las llegadas son menos frecuentes. En su discurso de bienvenida, la ministra de Integración española, Elma Saiz, presentó este lugar como "un signo de esperanza en la adversidad".

STEFANO RELLANDINI | AFP

Mustapha, quien llegó de Guinea hace dos semanas, declaró a I.MEDIA estar "encantado" de ver al Papa. "Me levanté temprano esta mañana para estar aquí", dijo este musulmán de unos treinta años, quien considera al pontífice una importante autoridad moral. "Esperamos que su visita nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida, especialmente la comida, que a menudo nos enferma", explicó, cansado pero aliviado de que su situación atrajera la atención del Papa.

En una plataforma al aire libre, bajo un cielo gris, el Papa 267 se dirigió a las decenas de personas presentes en francés, muchas de ellas francófonas. Afirmó que "más allá de nuestros orígenes, el amor de Dios no conoce fronteras". Poco antes, dos migrantes habían relatado sus arduos viajes desde sus países de origen hasta las Islas Canarias. "Pienso en vuestros corazones, heridos por tantas dificultades, pero también consolados por el amor recibido de otros corazones abiertos", les dijo el Papa. Recordó que "el corazón de Cristo […] también fue consolado por personas compasivas que se acercaron para aliviar su sufrimiento".

Los "santos migrantes y misioneros" puestos como ejemplos

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Citando a San Pedro de Betancur (1626-1667) y a San José de Anchieta (1534-1597), dos misioneros de las Islas Canarias, León XIV declaró que estas figuras religiosas que se propusieron evangelizar Sudamérica también fueron "migrantes que partieron hacia lo desconocido". Llevaban consigo únicamente "fe, esperanza y caridad", las tres virtudes teologales.

Estos “santos migrantes y misioneros” dieron “lo que tenían y acogieron con agrado lo que se les ofreció” en estas tierras desconocidas, explicó el pontífice estadounidense. Luego invitó a los migrantes presentes a que, a su vez, “compartieran el tesoro de humanidad, sueños y cultura que han traído a estas islas”, permaneciendo “abiertos a lo que se les ofrezca”. Este intercambio debe vivirse “con responsabilidad”, advirtió, “pensando en el futuro de las generaciones venideras”.

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