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León XIV en Tenerife: “Todos somos, en cierto modo, migrantes”

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STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 12/06/26
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A su llegada a Tenerife, León XIV visitó un centro de acogida de migrantes que alberga a 600 personas. Ahí, animó a todos a crear una experiencia más humana para todos

"Todos somos, en cierto modo, migrantes", declaró León XIV durante su visita al centro de acogida de migrantes de Las Raíces el 12 de junio de 2026. En este séptimo y último día de su viaje apostólico a España, el Papa animó a todos a hacer de su "viaje" en la Tierra una "experiencia más humana". Dirigiéndose a un gran número de migrantes francófonos, pronunció su discurso en francés.

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Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólico
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