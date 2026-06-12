León XIV: Dios te ama como eres, pero te sueña mejor

Una frase que nos mueve a la conversión diaria la expresó el Papa León en un reclusorio: "Dios te ama como eres, pero te sueña mejor", y, claro vale para todos

Muchas enseñanzas quedan para el mundo con lo que ha ocurrido en España en los últimos días, durante la visita apostólica del Papa León XIV. Sin embargo, el mensaje dado por el Papa León XIV en el centro penitenciario femenino de Brians 1, en Barcelona, puede hacernos cambiarnos de opinión, porque vale para toda la humanidad: "Dios te ama como eres, pero te sueña mejor".

Dios nos sueña mejores

No cabe duda de que el Señor Jesús nos habla a través de los demás. Pero cuando su representante en la tierra nos recuerda lo que el Hijo de Dios vino a predicar, no podemos permanecer indiferentes. ¿Acaso estamos conformes con quienes somos?

Cierto, Dios nos ama, pero también exige que cada día superemos nuestras debilidades y combatamos nuestros pecados. Dios desea que el pecador se convierta y deje atrás su vida vacía para llenarla con Él.

Es lo que leemos en la Biblia, es lo que enseña la Iglesia y es lo que nos ha recordado el Papa: Dios nos sueña mejores.

Es necesaria la conversión

Repasando el Evangelio, encontramos muchas muestras del infinito amor con el que Jesús perdonó a los pecadores, pero también leemos que no consintió su actitud pecadora. Les pidió conversión.

Baste un ejemplo, que leemos en el evangelio de san Juan: los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y quieren saber la opinión del Señor para comprometerlo, pues la ley de Moisés ordenaba apedrearla.

El Señor conoce sus intenciones, por eso, luego de un rato de silencio que aprovecha para escribir en el suelo, les responde:

"El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra" (Jn 8, 8).

Y como se fueran escabullendo todos, hasta dejarlos solos, surge esta conversación, donde el Señor es contundente:

"'Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?'. Ella contestó: 'Ninguno, Señor'. Jesús dijo: 'Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más'" (Jn 8, 10-11).

No peques más

Es una orden amorosa: "no peques más". ¿Es o no lo mismo? Dios "te quiere mejor". Nunca seremos forzados por el Señor porque respeta nuestra libertad. Pero, constantemente debemos recordarnos a nosotros mismos que tenemos un trabajo diario: vigilarnos para no caer en el pecado que puede perdernos.

Ser mejor significa, pues, corresponder al amor de Dios que no se cansará nunca de perdonarnos porque "sueña" que alcancemos el cielo y vivamos eternamente con ÉL.