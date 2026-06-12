León XIV cierra su viaje por España en un Misa con 40 mil fieles

En Tenerife, León XIV cerró su viaje apostólico de 7 días por España. En su homilía, el Papa abogó por una mejor integración de los migrantes

"Ya sea permaneciendo en el mismo lugar toda la vida, o eligiendo, o incluso viéndose obligados, a marcharse, nadie permanece inmóvil", declaró León XIV durante la misa celebrada el 12 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, última parada de su viaje de una semana a España. Tras asegurar a los canarios que "ningún ser humano es una isla", abogó por una cultura del encuentro al servicio de una "vida sencilla y alegre".

Para concluir su viaje a España, el Papa León XIV celebró una misa en la gran explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Durante su estancia, destacó constantemente el reto de la crisis migratoria que afecta al archipiélago, abogando por una mejor integración de los migrantes.

Bajo un sol radiante, 40.000 fieles, algunos procedentes de otras Islas Canarias, se congregaron en Santa Cruz de Tenerife para asistir a la celebración. En su homilía, el Papa elogió la belleza y la hospitalidad de las Islas Canarias. "Ningún ser humano es una isla", advirtió, afirmando que "no hay obstáculo, distancia, peligro ni amenaza que impida a nadie continuar su camino".

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"Ya sea permaneciendo toda la vida en el mismo lugar, o eligiendo, o incluso viéndose obligados, a marcharse, nadie permanece inmóvil", aseguró el pontífice, indicando que el "secreto del corazón" es una "llamada íntima al éxodo y al encuentro".

León XIV advirtió, no obstante, contra un "dinamismo estéril", el de quienes actúan únicamente para "mantenerse ocupados". Citó como ejemplo los riesgos del turismo de masas en Tenerife, la isla más grande del archipiélago, que recibe más de 7 millones de visitantes al año, según las autoridades locales. Instó a la gente a "no reducirlo todo al comercio y al lucro", abogando en cambio por una "vida sencilla y alegre".

El "gran corazón católico" de España

JORGE GUERRERO | AFP

El Papa concluyó destacando la paradoja de la "riqueza de los pobres", según la cual los más necesitados tienen mucho que ofrecer a quienes creen tenerlo todo. "Este es un misterio que resuena de manera muy particular en estas islas, situadas en el corazón de las rutas migratorias", explicó, implorando que la isla sea un "lugar de acogida de primera clase" para los migrantes.

"¡Abrid este océano de amor a todos!", exclamó, invitando a los habitantes de las Islas Canarias a dejarse evangelizar "por aquellos a quienes rescatamos". Asimismo, denunció una vez más a quienes "se lucran con la desesperación".

Al finalizar la misa, León XIV confió que regresaba a Roma, "conmovido por el gran afecto que lo rodeaba y reconfortado por las muestras de fe y amor a la Iglesia, expresiones del gran corazón católico de España". También reflexionó sobre las "heridas que afligen a poblaciones enteras" en todo el mundo, afirmando que la humanidad "necesita el perdón y la reconciliación para alcanzar una paz verdadera y duradera".

Rumbo a Roma

Con esta misa, León XIV concluye su viaje apostólico a España. Se dirigirá al aeropuerto de Tenerife Norte –Los Rodeos– donde, tras una ceremonia de despedida presidida por la reina Sofía, volará a Roma a las 15:00 (hora local). Se espera que llegue a la capital italiana a las 20:40. Durante el vuelo, responderá a las preguntas de los periodistas que cubren su viaje, entre ellos I.MEDIA , en una rueda de prensa.

Estas son las imágenes de su último día en España