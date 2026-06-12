El retraso del vuelo del Papa León y la emergencia de Juan Pablo II

El mundo observó con asombro cómo España parecía estar demasiado enamorada del Papa León como para dejarlo marchar tras siete días tan intensos y emotivos. Esto nos recuerda un suceso de 1990 con Juan Pablo II

Cuando las personalidades más importantes del mundo viajan por el planeta, no suelen tener problemas técnicos. Pero de vez en cuando, recordamos que incluso reyes y reinas, presidentes y primeros ministros —e incluso papas — tienen que lidiar con los inconvenientes propios de la vida cotidiana, como un retraso de vuelo.

Después de que el Papa León abordara el avión para partir de España esta tarde, 12 de junio, tras un impresionante saludo militar y una cálida despedida de un rey muy sonriente, se retiraron las escaleras y se cerró la puerta. Incluso se desplegó la alfombra roja. Algunos clérigos y dignatarios de alto rango permanecieron de pie, observando. Sin embargo, el avión permaneció inmóvil en la pista, con las banderas de España y del Vaticano ondeando aún fuera de las ventanas abiertas de la cabina.

De repente, volvieron a aparecer las escaleras y el rey... ¿Qué está pasando? Felipe VI subió las escaleras que el Papa había subido minutos antes, y se vio al Papa hablando con él en la puerta... y luego ambos bajaron las escaleras, riendo y disfrutando claramente del momento.

Uno recuerda cómo el Papa León XIV habló sobre la "práctica de la presencia de Dios" e imagina que se tomaba todo aquello no solo con humor, sino también con fe.

Su Santidad y Su Majestad desaparecieron en el aeropuerto, y varios minutos después, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, apareció y desembarcó, ajustándose sus vestiduras cardenalicias, mientras los comentaristas de la emisora ​​de radio local expresaban que, como todos los demás, no tenían ni idea... y la transmisión en directo del Vaticano seguía mostrando imágenes de un avión sin rumbo.

Se esperaba un retraso de al menos 30 minutos, según la información oficial, mientras los mensajes aseguraban la presencia del director general de Iberia, la compañía aérea, quien, comprensiblemente, se disculpaba. Aunque, como todos coinciden, la seguridad es lo primero.

Por desgracia, sí, los retrasos en los vuelos son parte de la vida, incluso para los papas.

STEFANO RELLANDINI | AFP

Si bien los periodistas veteranos del Vaticano que viajaban en el vuelo lograron compartir mensajes, los comentarios generales fueron similares: ¡esto no sucede muy a menudo! De hecho, la palabra que se usaba era "sin precedentes", con una pequeña excepción.

Juan Pablo II y un milagro en Malta

El santuario nacional de Madonna Ta' Pinu (Gozo), dedicado a la Asunción de María Alex Buttigieg for the Madonna Ta' Pinu National Shrine

El enorme y hermoso santuario nacional de Ta' Pinu, en la isla maltesa de Gozo, es el santuario más importante del archipiélago y un destino para peregrinos locales y extranjeros por igual. Muchos regresan a Ta' Pinu para dar gracias por las bendiciones recibidas: los exvotos cubren literalmente las paredes de dos salas cercanas a la sacristía.

Allí se puede ver una muestra de agradecimiento por otro incidente aéreo en el que estuvo involucrado otro papa.

Juan Pablo II, durante un viaje a Tanzania en 1990, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Malta. Tan solo unos meses antes, en mayo de 1990, había sido el primer papa en visitar la capilla de Ta'Pinu, donde se recogió en oración silenciosa ante esta imagen.

Tan solo cuatro meses después, en septiembre, debido a una falla técnica, el avión papal tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Malta. Una vez más, el papa polaco sintió la mano protectora de la Virgen María en su vida, considerando que fue Nuestra Señora quien mantuvo a todos a salvo.

Una vez que todo estuvo solucionado y reparado, el Papa Juan Pablo II realizó una histórica visita de cinco días a Tanzania.

El «exvoto» en el que aparecen Juan Pablo II y el avión. Kathleen Hattrup

La inscripción del exvoto dice en maltés: El 1 de septiembre de 1990, cuando el avión del Papa Juan Pablo II, de camino a Tanzania, se aproximaba a Malta, sufrió una grave avería y estuvo a punto de estrellarse. El piloto logró controlar la situación y aterrizó en Malta sin contratiempos. Tras rezar, el Papa dijo: "Nuestra Señora de Ta' Pinu nos salvó".

En cuanto al Papa León XIV, a las 19:02 hora de Roma (18:02 en las Islas Canarias), el avión del rey, con el Papa a bordo, inició el rodaje para despegar, unas tres horas después de la hora prevista. El despegue fue exactamente a las 19: 09 hrs.