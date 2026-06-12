América fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús

Los obispos estadounidenses consagraron oficialmente los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús el 11 de junio, como parte de las celebraciones de "America 250" con motivo del 250 aniversario de la independencia del país

¡Qué año para los estadounidenses! Un Papa estadounidense en 2025, el 250 aniversario de la independencia de la nación en 2026 y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. El 11 de junio de 2026, como parte de la celebración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, los obispos estadounidenses consagraron oficialmente los Estados Unidos de América al Sagrado Corazón de Jesús, en vísperas de la gran Solemnidad del Sagrado Corazón, este viernes 12 de junio. Durante varias semanas, todas las parroquias del país habían sido invitadas a unirse a los obispos para celebrar la consagración de la nación al Sagrado Corazón, participando en misas, horas santas, novenas y otras devociones organizadas en todo el país.

“El futuro pertenece a Dios”

Mientras tanto, los obispos de Estados Unidos, reunidos en asamblea plenaria en Orlando, Florida, concelebraron la Misa especial y la oración de consagración el jueves por la tarde, 11 de junio. La misa fue transmitida en directo por el canal de YouTube de la Conferencia Americana de Obispos Católicos. Durante la misa, el arzobispo William E. Lori de Baltimore pronunció la homilía, describiendo la consagración de Estados Unidos como "un acto de fe" y "un acto de esperanza" para el futuro de la nación, recordando a todos que "el futuro pertenece a Dios".

"En vísperas del 250 aniversario de nuestra nación, nos reunimos no principalmente para celebrarnos a nosotros mismos, sino para consagrar, encomendar y colocar a la Iglesia en los Estados Unidos —y, en verdad, a toda nuestra nación— en el Sagrado Corazón de Jesucristo", comenzó el arzobispo.

"Damos gracias por las bendiciones de los últimos 250 años, pero lo hacemos con humilde fe, reconociendo que toda nación necesita la misericordia, la sabiduría y la guía de Dios. Consagramos nuestra nación, no porque sea perfecta, sino porque es amada por Dios. Encomendamos al corazón de Cristo nuestros éxitos y fracasos, nuestras esperanzas y ansiedades, nuestros desafíos presentes y nuestras aspiraciones para el futuro. Le pedimos que sane lo que está mal, fortalezca lo que está bien y nos guíe hacia un futuro basado en la justicia, la paz, la libertad y el respeto a la dignidad de toda persona humana, especialmente la de los no nacidos, los migrantes, los pobres y los vulnerables", continuó.

"Hoy elegimos la confianza."

El obispo William Lori continuó su meditación sobre el Sagrado Corazón: "Es el signo visible de este amor. No es una devoción abstracta, sino una revelación del amor de Dios encarnado, un corazón que ha conocido la alegría y el dolor, la amistad y la traición, el sufrimiento y el sacrificio…" (…) "Los católicos han hecho una contribución invaluable a la vida de este país a través de su fe, su sacrificio, su educación, su caridad y su servicio. Damos gracias y alabamos a Dios por esta herencia y encomendamos a su amor —el amor de su corazón— a quienes nos precedieron en la fe".

"El Sagrado Corazón no divide, sino que reconcilia. No endurece los corazones, sino que los transforma. No solo nos invita a recibir amor, sino que nos envía a compartirlo"

El Arzobispo de Baltimore concluyó con estas palabras: "Al acercarnos a este gran aniversario de nuestra nación, podríamos sentir la tentación de ceder a la nostalgia por el pasado o a la ansiedad por el futuro. Hoy, elegimos una mejor opción: la confianza. Hoy, encomendamos la Iglesia en los Estados Unidos y los Estados Unidos de América al Sagrado Corazón de Jesús, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque conocemos a Aquel cuyo amor perdura para siempre. En ese Corazón, encontramos gratitud por el pasado, fortaleza para el presente y esperanza para el futuro".

Esta consagración coincide con la proyección de la película de los Gunnell, "Sagrado Corazón: Su reinado no tiene fin", que, tras su éxito en cines de Francia y Europa, se exhibe actualmente en cines estadounidenses los días 9, 10, 11 y 14 de junio. El documental sobre la vida de Santa Margarita María permitirá, sin duda, que las familias, parroquias y escuelas estadounidenses profundicen su devoción y espiritualidad al Sagrado Corazón, ahora que su país está consagrado a él.