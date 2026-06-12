7 obras de misericordia para hacer sin moverte de tu silla

Sin duda, las mejores obras de misericordia son los que se realizan en persona. Pero empieza ya con una o varias de estas ideas, justo desde donde te encuentres

En su momento, has hecho la Novena de la Divina Misericordia. Veneras la imagen de la Divina Misericordia. Asististe a la misa del Domingo de la Divina Misericordia. A diario rezas la Coronilla de la Misericordia. Aún falta una cosa: realizar las obras de misericordia - y esas son para todo el año - .

"Sí, el primer domingo después de Pascua es la Fiesta de la Misericordia, pero también debe estar presente la acción" , escribió Santa Faustina en su diario, "porque incluso la fe más fuerte no sirve de nada sin obras" (Diario, 742).

La mejor manera de cumplir con las obras de misericordia es servir a los demás personalmente, con amor y cuidado. Pero no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno: hay obras de misericordia que puedes realizar ahora mismo, sin levantarte de la silla, empezando por las obras espirituales de misericordia.

1 "Aconsejar a los indecisos" compartiendo grandes reflexiones

Comparte un podcast o un libro con alguien a quien le pueda interesar. Escúchalo o léelo primero, para poder hablar con tu amigo sobre ellos.

2 "Educa" compartiendo historias positivas en Internet

En una época en la que la gente publica tanto contenido para provocar, hacer alarde de virtudes, presumir o distraer, compartir historias positivas y alentadoras —del tipo en el que Aleteia se especializa—.

3 "Amonestar a los pecadores", tal y como hacen y hacían el papa León XIV y Santa Jacinta Marto

Entre estas historias positivas, encontrarás formas de explicar con delicadeza a la gente en qué consiste la auténtica moral católica. El papa León XIV ha sido un gran defensor de la paz en tiempos de guerra y mucho más. Además, está la niña santa de Fátima, Santa Jacinta Marto, que es un ejemplo a seguir a la hora de ofrecer oraciones llenas de amor y sacrificios por los "pobres pecadores".

5 "Consuela a los afligidos" utilizando tu smartphone

Piensa en lo fácil y reconfortante que puede resultar para un ser querido recibir ahora mismo un mensaje sencillo y alentador —y luego piensa en que una llamada telefónica sería aún mejor—. "Perdona las ofensas" y "soporta las injusticias con paciencia" a través de la oración y la reconciliación. El acto más literal de "misericordia" es el acto de perdonar.

5 "Reza por vivos y difuntos" con una misa o un ramillete espiritual

Llama a tu parroquia para informarte sobre cómo organizar una misa por alguien, o promete rezar un rosario o una novena y envía una tarjeta a la persona por la que estás rezando.

Estas acciones también cumplen con "Enterrar a los muertos", una obra de misericordia corporal. Satisface a los demás mediante la limosna. "Alimenta a los hambrientos", "Da de beber a los sedientos", "Viste a los desnudos" y "Da cobijo a los sin techo", haciendo donativos en línea a organizaciones benéficas católicas.

6 "Visita a los enfermos" llevándoles tarjetas y regalos

Si conoces a alguien que esté hospitalizado o confinado en casa, envía una tarjeta o regalos adecuados al hospital. Si no conoces a nadie, envía los regalos de todos modos al personal de enfermería o a la capellanía del hospital, que sabrán quién necesita lo necesita.

7 "Visita a los presos" a través de programas de correspondencia

Aleteia ha compartido algunas historias preciosas sobre correspondencia con presos. Para empezar, puedes buscar en Internet ministerios de amigos por correspondencia con presos.

Por último, y no por ello menos importante: puedes crear un Plan de Acción de la Misericordia desde tu propia silla, ahora mismo.