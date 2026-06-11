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(VIDEO) Un sueño cumplido, León llegó a las Canarias

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Guillermo Arévalo - publicado el 11/06/26
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Durante su llegada a las Canarias, el Papa invitó a los fieles a dejarse sostener por la cruz de Cristo y a construir una civilización del amor

Las Islas Canarias viven mirando al mar. Sus habitantes conocen la belleza de la inmensidad, pero también los riesgos de la travesía y la fuerza de las tormentas. Precisamente a partir de esa experiencia cotidiana, el Papa León XIV dirigió un mensaje profundo en su viaje Apostólico a España. Recordó una frase de san Agustín que sigue resonando con fuerza siglos después: “Nadie puede cruzar el mar de este siglo a menos que la cruz de Jesucristo lo lleve en brazos”.

Recorre el primer día de León XIV en las Islas Canarias en esta galería:

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Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólicovideo
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