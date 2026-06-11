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(VIDEO) ¿Qué promesa del Sagrado corazón es la más efectiva ?

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Guillermo Arévalo - publicado el 11/06/26
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Más que buscar “la mejor promesa”, la devoción invita a descubrir el amor que transforma la vida

Junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción profundamente arraigada en la espiritualidad católica. En este contexto, muchas personas se preguntan cuál de las promesas asociadas al Sagrado Corazón es la más efectiva o la más importante. Sin embargo, la respuesta puede sorprender: la Iglesia no invita a elegir una promesa por encima de otra, sino a descubrir en todas ellas una misma realidad, el amor misericordioso de Cristo que busca acercar a cada persona a Dios.

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