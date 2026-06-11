(VIDEO) El sueño de Gaudí que unió a Benedicto XVI y León XIV

Dieciséis años después de la dedicación de la Sagrada Familia, otro Papa escribió una nueva página en la historia del templo de Gaudí...

La historia de la Basílica de la Sagrada Familia queda marcada por dos momentos que ya forman parte de la memoria de la Iglesia. En 2010, Benedicto XVI dedicó el templo y lo elevó a la categoría de Basílica. Dieciséis años después, León XIV regresó al corazón espiritual de la obra de Antoni Gaudí para bendecir la Torre de Jesucristo, la más alta de la Basílica y de toda la cristiandad.