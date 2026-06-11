(VIDEO) El sueño de Gaudí que unió a Benedicto XVI y León XIV

La historia de la Basílica de la Sagrada Familia queda marcada por dos momentos que ya forman parte de la memoria de la Iglesia. En 2010, Benedicto XVI dedicó el templo y lo elevó a la categoría de Basílica. Dieciséis años después, León XIV regresó al corazón espiritual de la obra de Antoni Gaudí para bendecir la Torre de Jesucristo, la más alta de la Basílica y de toda la cristiandad.
Dos papas, dos acontecimientos históricos y una misma misión: anunciar a Cristo a través de una obra que sigue hablando de fe al mundo.