Un “corazón joven” espera al Papa León XIV en Tenerife

Aleteia conversó con el médico que dirige al voluntariado responsable de la complejísima logística en la visita del Santo Padre a la isla. La visión de un laico que encarna el amor de miles… ¡a Dios y la Virgen!

En España “la gente mayor tiene corazón de joven” y un excepcional espíritu de servicio. Lo afirma Pedro Arturo López, el médico al que le confiaron la delicada misión de liderar a 1.600 voluntarios para dar acogida al Papa León XIV en Tenerife.

El especialista de urgencias clínicas, que cuenta con una rica trayectoria en las cofradías de la ciudad, conversó con Aleteia cuando falta muy poco para recibir al Santo Padre, quien se convertirá en el primero en visitar la isla.

“Lo más bonito que hay es el poder servir a los demás. Y podemos hacerlo a través del voluntariado”, sostiene al confesarse conmovido por integrar “una porción del pueblo de Dios que tiene el deseo de recibir, oír y abrazar al Papa”.

La tarea no ha sido fácil. Su equipo es responsable de asegurar una impecable marcha en complejos aspectos logísticos. Algo que llevan a tono con una seria preparación espiritual, toda vez que la obra se le entrega como ofrenda a Dios.

Su perfil es bastante particular. Este laico es biólogo de profesión, pero también licenciado en Medicina, carrera para la que estudió un tiempo en Italia y por la que juró “actuar siempre en beneficio del enfermo y apartarlo de todo perjuicio”.

León XIV: “Cristo es médico y medicamento”

Lo asume como una misión. Dice que “el hecho de ser médico va a tono con el juramento hipocrático” y que implica doble responsabilidad. “Para nosotros, los médicos, es importante la salud de la persona, la física y también la mental”.

Pero como católico incorpora un tercer elemento: “La salud espiritual que mueve montañas y nos hace conscientes de nuestras acciones”. En tal sentido, estima que esos tres ángulos son inherentes al buen estado de cada ser humano.

Al reflexionar sobre la relación médico-paciente, el mismo Papa dirá “que se basa en el contacto personal y en el cuidado de la salud… así como los ángeles que nos cuidan y protegen en el camino de la vida”.

Al dirigirse a una confederación médica en 2025, León XIV recordó unas palabras de san Agustín, “en las que se refería a Cristo como médico y como medicamento. Él es médico porque es palabra y medicamento porque es palabra hecha carne”.

“La alegría cura el corazón y el cuerpo”

El coordinador de voluntarios en Tenerife adelanta que “todo está más que listo”. Pero advierte que se debe cuidar en todo momento el corazón, pues este debe servir con sencillez y humildad para que pueda corresponder a la voluntad divina.

Asegura que “con una sonrisa curamos también a las personas” y afirma que “son tan importantes las medicinas como el sostén humano: el abrazar a un paciente, ponerle la mano en el hombro, acompañarlo” en las distintas etapas de su recuperación.

Así operan también los voluntarios, los chicos y chicas, jóvenes y no tan jóvenes, laicos y religiosas que se fueron sumando para apoyar. Y al igual que en Madrid, las estimaciones superaron por mucho las cifras esperadas en la víspera.

Papa León XIV durante un encuentro con voluntarios en el recinto ferial IFEMA de Madrid el 9 de junio de 2026 Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

De hecho, las solicitudes se elevaron tanto y tan rápido, que tuvieron que cerrar la convocatoria de forma prematura, para evitar que el éxito sobrepasara la capacidad de respuesta y lo mantuviera en un nivel eficiente y manejable.

A ellos, López les transmite que cada persona servida es un reflejo de Dios. Por eso, es crucial —al igual que con la medicina— hacerles saber “que estamos con ellos, no solo en lo laboral y profesional, sino con nuestra sonrisa y ánimo a su lado”.

El centro de la adoración es Dios

Aunque su vinculación con las tradiciones religiosas y las cofradías de la isla se apuntala en décadas, durante las cuales ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, su visión es clara y contundente: “La Eucaristía es el centro de todo”.

En este marco, recuerda que “el Señor consagrado es la presencia real de Jesucristo”, mientras que “las imágenes nos ayudan a recordar de una manera gráfica todo lo que pasó” en torno a su vida y su obra, que estamos llamados a modelar.

Valora, además, que la cofradía cumple una crucial labor de enseñanza “con sus imágenes y con sus acciones”, animadas por “catequesis en la calle”, las cuales muchas veces logran a la conversión de quien contempla realidades expresadas con ellas.

Por ello, mira con amor a la hermandad, en cuyo seno ha logrado siempre crecimiento espiritual. “La religiosidad popular es una vertiente más. Todos los grupos diocesanos, apostólicos, pastorales son importantes en la Iglesia”, agrega.

Más aún, cree que todas las manos que se ofrecen a ayudar son bienvenidas. “Es algo maravilloso que venga gente de fuera ayudándonos, gente de otras islas y de otros lugares de Europa, de la península” como almas que se suman al servicio.

Oración en el centro de la visita papal

El tinerfeño que lidera a los voluntarios para el Papa deja claro que “cada esfuerzo y gesto se verá recompensado”. Y considera que la Madre de la Iglesia seguirá intercediendo para que las personas puedan encontrar el camino a Jesucristo.

Señala que la oración es el fundamento con el que han preparado la visita del Vicario de Cristo. Y confían que su presencia renovará la esperanza, alimentará la eclesialidad e invitará a todos a seguir las enseñanzas del Evangelio.

En tal sentido, Pedro Arturo López afirma con alegría que “existe un pueblo de Dios profundamente comprometido con la Iglesia”, cuyas oraciones y gestos se han ido intensificando en las últimas semanas para recibir al Santo Padre.

De acuerdo con la agenda oficial del Papa León XIV, acudirá al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos el viernes 12 de junio. Posteriormente, se trasladará al centro de acogida de Las Raíces para mantener un encuentro con migrantes.