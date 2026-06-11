Por qué Antoni Gaudí ya es venerable en la Iglesia católica

Antoni Gaudi, el genio que creó la Sagrada Familia está un paso más cerca de la santidad y ya es venerable para la Iglesia católica

El 14 de abril de 2025, el Vaticano reconoció oficialmente las "virtudes heroicas" de Antoni Gaudí i Cornet, más conocido como el arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona. Con este reconocimiento, Gaudí ha sido declarado Venerable, el segundo paso en el camino hacia la santidad en la Iglesia católica.

Pero, ¿quién era este hombre conocido como "el arquitecto de Dios"? ¿Y qué significa llamar "Venerable" a un artista?

Una vida marcada por la belleza... y la fe

Nacido el 25 de junio de 1852 en Cataluña (probablemente en Reus), Gaudí mostró desde muy temprana edad signos de brillantez artística y de una profunda sensibilidad. Las enfermedades crónicas que padeció durante su infancia le mantuvieron a menudo alejado de los demás niños, lo que le proporcionó mucho tiempo para observar la naturaleza, una influencia que más tarde daría forma a su estilo arquitectónico orgánico y característico.

"Para hacer las cosas bien, primero se necesita amor y luego técnica" ~ Antoni Gaudí

Estudió arquitectura en Barcelona, donde sus bocetos extravagantes y sus diseños atrevidos eran tachados de excéntricos o alabados como visionarios.

A medida que maduraba, su fe también se fue profundizando. Asistía a misa todos los días, llevaba una vida de oración disciplinada y ayudaba generosamente a los pobres. Con el tiempo, Gaudí dejó por completo de trabajar en proyectos comerciales y se centró por completo en lo que consideraba la misión de su vida: la finalización de la Sagrada Familia.

Kathleen Hattrup

Esta imponente basílica —que sigue en construcción casi 150 años después— es mucho más que una atracción turística. Para Gaudí, era un catecismo en piedra, una proclamación visible del Evangelio que perduraría mucho tiempo después de su muerte.

Sencillez, sacrificio y santidad

A principios del siglo XX, Gaudí vivía prácticamente como un ermitaño. Vestía con sencillez, ayunaba a menudo y rara vez salía del recinto de la basílica. Rechazaba los elogios y los títulos, y solía decir la famosa frase: «Mi cliente no tiene prisa», refiriéndose a Dios.

En junio de 1926, cuando se dirigía a confesarse, Gaudí fue atropellado por un tranvía. Debido a su aspecto humilde, lo confundieron con un mendigo y no le prestaron asistencia médica de inmediato. Finalmente lo llevaron a un hospital benéfico, donde falleció tres días después. Tenía 73 años.

Gaudí está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, la misma iglesia que pasó sus últimas décadas construyendo, tanto literal como espiritualmente.

Kathleen N Hattrup

¿Por qué la Iglesia le rinde homenaje ahora?

La declaración de «Venerable» significa que la Iglesia reconoce que Gaudí vivió las virtudes cristianas —como la fe, la esperanza, la caridad, la humildad y el valor— en grado heroico. No se trata de un juicio sobre su genio artístico, sino sobre su santidad.

Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica: "Los santos han sido siempre fuente y origen de renovación en los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia" (CEC 828). La vida de Gaudí nos recuerda que la fe, la belleza y la dedicación deben ir de la mano.