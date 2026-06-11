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En Gran Canaria, León XIV rezó por quienes “perdieron la vida en el mar”

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STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 11/06/26
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Ante cerca de 30 mil fieles, el Papa León XIV habló sobre el Sagrado Corazón de Jesús, cuya solemnidad se celebrará mañana

"El amor es inherente al hombre, mejor dicho, es la condición de la plenitud de su propia existencia", dijo el Papa León XIV durante una misa celebrada en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria el 11 de junio de 2026. Al finalizar esta jornada, en la que el tema de la inmigración estuvo omnipresente, invitó a los fieles a rezar "por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar".

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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