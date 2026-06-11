En Gran Canaria, León XIV rezó por quienes “perdieron la vida en el mar”

"El amor es inherente al hombre, mejor dicho, es la condición de la plenitud de su propia existencia", dijo el Papa León XIV durante una misa celebrada en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria el 11 de junio de 2026. Al finalizar esta jornada, en la que el tema de la inmigración estuvo omnipresente, invitó a los fieles a rezar "por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar".

Para concluir su jornada, durante la cual advirtió enérgicamente sobre la crisis migratoria que afecta particularmente al archipiélago español, el Papa acudió al estadio de Gran Canaria al anochecer. Dentro del recinto del club de segunda división Las Palmas, cerca de 30.000 fieles se habían congregado para asistir a la misa oficiada por el pontífice estadounidense, una oportunidad para destacar la fe de los canarios, con numerosos peregrinos procedentes de otras islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Otras 11.000 personas asistieron a la misa en las inmediaciones del estadio.

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Para Adrián, residente de Gran Canaria y contratado por el equipo de seguridad del estadio, este es un acontecimiento importante que pone a Las Palmas en el punto de mira… incluso más que durante los escasos partidos de la selección española, que solo ha jugado tres veces en este estadio situado a casi 2.000 kilómetros de Madrid. "Ningún papa había venido antes a las Islas Canarias; este es un día muy importante para nosotros", explica el joven.

"Es realmente impresionante tener al Papa aquí en las Islas Canarias, en medio de la realidad de la inmigración", confirma Ana María Casado, abogada que trabaja con migrantes que llegan al archipiélago. Durante la pandemia, especialmente durante la llegada masiva de migrantes en 2020, estuvo sobre el terreno prestando asistencia legal a los recién llegados. Para esta católica practicante, la visita de León XIV es "un consuelo para todo el pueblo de las Islas Canarias", no solo para los católicos, sino para "las muchas personas que respetan al Papa".

Ana María subraya que "la Iglesia sigue fuerte en las Islas Canarias". Menciona específicamente el dinamismo de movimientos como Hakuna, que describe como "una resurrección en España y en todo el mundo". Su hija, que vive en Luxemburgo, participa en estos grupos de jóvenes profesionales que se reúnen regularmente para momentos de adoración.

La presencia, durante la celebración, de la Virgen de El Pino, venerada desde una aparición en 1481, y del Cristo de Telde, cuya festividad se celebra cada 12 de septiembre, confiere al evento una dimensión excepcional. "No es una réplica, es el original", insiste refiriéndose a la patrona de Gran Canaria. "Hoy están los dos aquí», subraya con emoción, recordando que estas figuras simbólicas de la piedad popular canaria rara vez se han reunido a lo largo de la historia.

El Sagrado Corazón como modelo de caridad

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El Papa inició su homilía dando gracias "por todo el bien que se hace aquí cada día" e invitando a los fieles a encomendar en sus oraciones "el compromiso de todos y, al mismo tiempo, los sufrimientos de los que esta tierra es testigo". Los invitó específicamente a rezar "por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar", la única referencia directa al tema de la migración.

En vísperas de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, a la que España está consagrada desde 1919, el Papa subrayó la importancia de esta devoción, que demuestra que la caridad "no se basa en el cálculo ni en el mero sentimiento, no se reduce a simple filantropía", sino que "impregna todo nuestro ser".

"Porque el amor es inherente al hombre; mejor aún, es la condición de la plenitud de su propia existencia", insistió, describiendo la caridad como un "fuego para el alma", comparable al corazón ardiente que se le apareció en una visión en el siglo XVII a la monja francesa Santa Margarita María Alacoque.

León XIV hizo hincapié en la importancia de fomentar esta generosidad inspirada por el Sagrado Corazón entre "los más desamparados, los más indefensos, los que no pueden dar nada a cambio". "Este es precisamente el caso de esta isla, con su espíritu acogedor, su generosidad, su entrega desinteresada", afirmó. Pidió que la caridad no se limitara a la "asistencia", sino que se concibiera como una forma de "integrar a las personas".

Haciendo hincapié en la humildad divina, el Papa criticó finalmente la pretensión de los supuestos eruditos y sabios "que afirman ser autosuficientes, saberlo todo, no necesitar ni a Dios ni a los demás". "En efecto, estas personas, aturdidas por el clamor de un 'yo' inflado, omnipresente y agitado, carecen del silencio necesario para escuchar en su interior y en el de sus hermanos y hermanas el latido oculto del amor", afirmó, invitándolos a "bajar de los pedestales de la arrogancia divisiva".

"Donde hay verdadera humildad, hay amor, y donde hay amor, hay paz", afirmó León XIV. Concluyó su plegaria para que, "inflamados" por la caridad del Sagrado Corazón, todos los cristianos fueran "portadores de su misericordia y paz, para que cesen las guerras en el mundo y surja a nuestro alrededor una nueva humanidad, reconciliada en el amor".

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El último día del viaje a España

Mañana, último día de su viaje a España, se dirigirá a la isla vecina de Tenerife, donde visitará el centro de acogida de migrantes "Las Raíces" a las 9:30 h (10:30 h hora de Roma) y pronunciará un discurso en francés dirigido a los migrantes. A las 10:10 h (11:10 h hora de Roma), se reunirá con organizaciones dedicadas a la integración de migrantes en la Plaza del Cristo de Santa Cruz de Tenerife.