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“Abrazar la cruz de Cristo”: la invitación de León XIV a las Islas Canarias

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ope Leo XIV blessing a cross made of wood from migrant boats during his meeting with organizations working with migrants in the port of Arguineguin on the Canary Island of Gran Canaria

Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

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I.Media - publicado el 11/06/26
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En su primer día en las Islas Canarias, el Papa León XIV pidió a los católicos adoptar una actitud fundamental: "abrazar la cruz de Cristo"

"Nadie […] puede cruzar el mar de este siglo a menos que la cruz de Jesucristo lo lleve en brazos", dijo el Papa León XIV a los representantes de la comunidad católica de las Islas Canarias, reunidos en Las Palmas el 11 de junio de 2026. Rindiendo homenaje a la "sana nostalgia por la inmensidad" y al sentido de solidaridad de los isleños, los animó a ayudar a los más vulnerables y a los que sufren.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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