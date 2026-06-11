“Abrazar la cruz de Cristo”: la invitación de León XIV a las Islas Canarias

"Nadie […] puede cruzar el mar de este siglo a menos que la cruz de Jesucristo lo lleve en brazos", dijo el Papa León XIV a los representantes de la comunidad católica de las Islas Canarias, reunidos en Las Palmas el 11 de junio de 2026. Rindiendo homenaje a la "sana nostalgia por la inmensidad" y al sentido de solidaridad de los isleños, los animó a ayudar a los más vulnerables y a los que sufren.

Tras visitar el puerto de Arguineguín, donde pronunció un importante discurso sobre el tema de la migración, el Papa se dirigió a Las Palmas, capital de Gran Canaria. Recibido con gran entusiasmo por los canarios en las calles de la ciudad, por donde se desplazó en el papamóvil, finalmente llegó a la catedral de Santa Ana, donde le esperaban los principales dirigentes de la comunidad católica local.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU | AFP

Bajo la nave gótica de esta catedral, encargada por la reina Isabel la Católica en el siglo XVI, el Papa expresó su gran alegría por compartir este momento con una "Iglesia viva". En su corazón, dijo oír resonar "las alegrías y esperanzas, las penas y ansiedades de la gente de nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de todos los que sufren".

Recurriendo a la omnipresencia del océano, que moldea la identidad del archipiélago, el jefe de la Iglesia Católica habló de la íntima relación que los isleños mantienen con el Atlántico, grabada indeleblemente en sus ojos. Esta imagen, que evoca "el sabor del hogar y la patria", dijo, inspira una "sana nostalgia por la inmensidad" y forja un pueblo de corazones sensibles, "dispuesto a despedir con lágrimas a quienes parten y a recibir con los brazos abiertos a quienes llegan".

La cruz y la Eucaristía: volviéndonos hacia nuestro prójimo

Recordando que el mar también puede simbolizar la distancia, la separación y el desafío, el papa estadounidense invitó a los presentes a convertirse en "arquitectos sabios" en la construcción de una civilización del amor. Para navegar por las aguas de la existencia, el pontífice exhortó primero a los católicos de las Islas Canarias a adoptar una actitud fundamental: "abrazar la cruz de Cristo".

Citando un comentario de san Agustín —quien vivió el exilio de su natal África del Norte—, León XIV recordó que "nadie, en efecto, puede cruzar el mar de este siglo a menos que la cruz de Jesucristo lo sostenga". Agradeció efusivamente a los fieles que a diario llevan las cargas de tantos hermanos y hermanas "crucificados por las tragedias de la vida", sin abordar directamente el tema de los migrantes. El obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos Pérez, sí había aludido a la "crisis migratoria que afecta particularmente a nuestras costas" en sus palabras introductorias.

El Papa ofreció como ejemplo de esta confianza "en medio de la tempestad" al Venerable Antonio Vicente González (1817-1851). Este sacerdote diocesano, conocido cariñosamente como el "Buen Pastor de las Islas Canarias", supo depositar su confianza en Dios para apaciguar las olas de incertidumbre y temor. Para el Pontífice, su vida, transfigurada por la gracia, debía inspirar a la Iglesia local a permanecer fiel testigo del Evangelio "en esta nueva era de la historia, no exenta de turbulencias y contradicciones".

León XIV hizo entonces un llamado a "cultivar una espiritualidad eucarística", rindiendo homenaje a la tradición de la lluvia de pétalos de flores que cae ante el Santísimo Sacramento en la Catedral de Las Palmas cada Fiesta de la Ascensión. Esta devoción, explicó, debe expresarse a través de una espiritualidad de unidad eclesial. Debe manifestarse concretamente mediante la solidaridad cristiana, porque "la unión con Cristo es a la vez unión con todos aquellos a quienes Él se entrega", enfatizó.

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STEFANO RELLANDINI | AFP