Hay quienes, después de cometer una infidelidad, vuelven hacerlo. Esto respondió una especialista

La infidelidad suele considerarse una de las experiencias más dolorosas dentro de una relación de pareja. Cuando ocurre, surgen preguntas difíciles: ¿por qué alguien engaña a quien ama?, ¿la infidelidad es una decisión aislada o un patrón repetitivo?, ¿una persona infiel puede cambiar?

Aunque muchas veces se asocia únicamente con la falta de amor o compromiso, los especialistas señalan que detrás de una infidelidad pueden existir factores emocionales, psicológicos e incluso heridas del pasado que influyen en el comportamiento. Aleteia conversó con una terapeuta especialista en trauma y relaciones para comprender mejor este fenómeno.

¿Qué ocasiona una infidelidad?

PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

La especialista Griselda Rosas, explicó que la infidelidad es una decisión que la persona toma deliberadamente. Sin embargo, no puede generalizarse como un trastorno puramente psíquico o un patrón inevitable sin considerar la individualidad de cada persona.

"La infidelidad tiene que ver con la individualidad de cada ser, analizando cómo fue su infancia, su relación con los padres y el ejemplo que había en los padres".

Estos factores influyen en cómo la persona percibe la lealtad. Mientras algunas personas prometen no repetir los errores de sus figuras paternas, otras pueden seguir patrones similares.

La infidelidad como síntoma de la relación

Hay ocasiones en donde la traición a la pareja puede ser ocasionada por problemas subyacentes en la pareja que no han sido expresados o atendidos. La especialista lo explicó de la siguiente manera:

"Esta situación puede originarse por necesidades no comunicadas, el miedo a enfrentar dificultades, o la falta de madurez para abordar los problemas, lo que lleva a uno de los miembros a buscar una solución externa".

¿Se puede dejar de ser infiel?

Griselda Rosas enfatiza que no es posible predecir si una persona que ha sido infiel volverá a serlo, ya que esto depende de la estructura psíquica, la crianza y la responsabilidad emocional de cada individuo.

La infidelidad ocurre cuando se rompe un acuerdo explícito o implícito de exclusividad, confianza o compromiso. Por lo que es necesario evaluar la responsabilidad emocional de cada persona especialmente en terapia, para poder comunicar en la relación si aparece una pérdida de atracción o interés por alguien más, en lugar de ocultarlo a la pareja.

Los efectos de una traición

Para una persona que ha sufrido una infidelidad de parte de su pareja no es fácil sobrellevar la situación. Según estudios, una persona que ha pasado por una traición puede llegar a desarrollar estrés postraumático, debido a que atentaron contra la estabilidad de la pareja y la familia. Estas situaciones generan desconfianza, miedos, temores, enojo y problemas en la autoestima. Por eso, la especialista recomienda llevar un acompañamiento terapéutico para tratar los estragos que deja la herida de la infidelidad.

Manejo de la infidelidad

¿Qué puede hacer una persona que ha cometido una infidelidad? Estas son algunas recomendaciones que comparte Griselda Rosas.

1 Aceptar y reconocer el daño

El primer y más importante paso para cambiar una conducta de infidelidad es la aceptación por parte del individuo y aunque Rosas argumentó que este suele ser a su vez el paso más difícil, es esencial para corregir dicha conducta.

2 Acudir a terapia

Lopolo | Shutterstock

Rosas enfatizó constantemente en la importancia de recibir ayuda psicológica, ya que explica que la terapia es la base de todo y necesitamos ayuda profesional tanto para reparar como para mejorar.

3 Reparar antes de iniciar una nueva relación

Tras cometer una infidelidad, Rosas comparte que lo más responsable es que la persona se enfoque en "reparar" su propia conducta, autoestima y responsabilidad emocional antes de iniciar una nueva relación.