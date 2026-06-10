León XIV en la Sagrada Familia, “símbolo de unidad y concordia para toda España”

El momento culminante del quinto día del viaje apostólico del Papa León XIV a España fue la celebración de la Misa en la basílica de la Sagrada Familia el 10 de junio de 2026, centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En su homilía, el sucesor de Pedro la aclamó como una "obra maestra arquitectónica" convertida en una "elocuente catequesis". Tras la Misa, bendijo la recién terminada torre de Jesucristo, que se eleva a más de 170 metros y convierte a la basílica en la iglesia más alta del mundo.

En construcción desde 1882, la basílica de la Sagrada Familia es un emblema de la capital catalana. Visitada por cinco millones de personas cada año y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta basílica fue diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, cuyo centenario de la muerte, que se celebra este miércoles, es uno de los principales motivos de la visita del Papa a Cataluña.

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Tras ser recibido por el rey Felipe VI de España y su esposa al pie de esta obra maestra del modernismo catalán, el Papa se encontró con una niña ciega de 12 años que le obsequió una maqueta de la Torre de Jesucristo, la cual será bendecida después de la misa. A continuación, se dirigió a la cripta donde reposan los restos de Antoni Gaudí. León XIV se detuvo unos instantes para reflexionar ante la tumba de este artista, declarado venerable por la Iglesia Católica en 2025.

De regreso a la basílica para celebrar la misa, León XIV fue recibido por una gran multitud al pie de las imponentes columnas del edificio. Además de los reyes, entre los asistentes a la celebración se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni.

Un "edificio único"

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En su homilía, leída en español y catalán, León XIV describió la Sagrada Familia como un "edificio único" que abría "sus puertas como si fueran brazos" para invitar a todos a "escuchar la palabra de Dios". Calificó el edificio como "un signo […] de unidad y concordia para toda España".

Convencido de que la basílica es "mucho más que un monumento", el pontífice explicó que la Sagrada Familia es una "obra en construcción" que nos recuerda que "la vida cristiana es siempre un camino". No se trata de una "obra inacabada" cuya "imperfección" sea un defecto, sino de un "templo aún en construcción" que expresa una "promesa que queremos honrar", afirmó.

En una exégesis arquitectónica, el Papa compartió el significado de las tres fachadas del edificio: la Natividad, la Pasión y la Gloria. Explicó que "la primera se convierte en la última en la Natividad", que el sacrificio de Jesucristo "nos redime a través de la Pasión" y que su muerte nos hace partícipes de la "gloria divina".

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Finalmente, el pontífice afirmó que "la cruz que corona esta basílica" es "la cruz de los últimos que se convierten en primeros". Con una altura de 172,5 metros, esta cruz convierte a la basílica catalana en la iglesia más alta del mundo. Esta característica no pretende "encabezar clasificaciones mundanas", aseguró el sucesor de Pedro, sino "guiar los pasos del pueblo de Dios en esta tierra de Cataluña".

Homenaje a Antoni Gaudí

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Al describir a Antoni Gaudí, el arquitecto que concibió esta basílica, como "un arquitecto lleno de fe", el Papa destacó que este artista, cuyo centenario de muerte se conmemora, tenía "el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor". El Papa número 267 agradeció y recordó a "todos los promotores y benefactores, artistas y trabajadores" que participaron en la construcción de esta "obra maestra arquitectónica que es también una elocuente catequesis hecha de piedra, color y luz".

Al comentar la lectura del Evangelio de momentos antes, el Papa declaró que "ante la amenaza del mal, el Señor siempre está con nosotros, siempre está de nuestro lado". "No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar a los inocentes. No podemos creer en Jesús y abandonar a los que sufren, a los que lloran, a los que huyen de la miseria", concluyó.