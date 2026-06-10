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León XIV en la Sagrada Familia, “símbolo de unidad y concordia para toda España”

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JOSE JORDAN | AFP

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I.Media - publicado el 10/06/26
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El Papa León XIV visitó la basílica de la Sagrada Familia, una obra maestra arquitectónica que calificó de "elocuente catequesis"

El momento culminante del quinto día del viaje apostólico del Papa León XIV a España fue la celebración de la Misa en la basílica de la Sagrada Familia el 10 de junio de 2026, centenario de la muerte de Antoni Gaudí. En su homilía, el sucesor de Pedro la aclamó como una "obra maestra arquitectónica" convertida en una "elocuente catequesis". Tras la Misa, bendijo la recién terminada torre de Jesucristo, que se eleva a más de 170 metros y convierte a la basílica en la iglesia más alta del mundo.

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Tags:
gaudipapa leon xivsagrada familiaviaje apostólico
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