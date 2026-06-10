León XIV visitó el santuario catalán de Nuestra Señora de Montserrat y rindió homenaje a su Virgen Negra, la Moreneta , el 10 de junio de 2026. "Depositemos hoy a sus pies la armadura que poco a poco ha endurecido nuestros corazones", exhortó, encomendando su propia misión a esta Virgen considerada la "princesa" de Cataluña.

En el santuario catalán de Nuestra Señora de Montserrat, el Papa rindió homenaje a la Moreneta y encomendó su pontificado a su intercesión

Tras una parada en la prisión femenina de Brians 1, León XIV llegó a las escarpadas cumbres de la sierra que domina el monasterio de Montserrat poco antes del mediodía. Recibido por el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Monseñor Xabier Gómez García, y por el abad benedictino de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, viajó en el papamóvil en medio de una alegre cacofonía de campanas y vítores antes de llegar a la entrada del santuario, un edificio que data del siglo XII, pero que fue restaurado en su mayor parte en los siglos XIX y XX tras varios incendios.

Un importante centro de la cultura catalana

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Miles de peregrinos se congregaron alrededor del monasterio para vivir este momento histórico, casi 44 años después de la visita de Juan Pablo II el 7 de noviembre de 1982. Lejos de estar aislado, este santuario es un destino turístico popular y sigue siendo un lugar histórico y unificador para todos los catalanes, como lo es para Jordi, un hombre de cincuenta y tantos años que vive en un pueblo a unos diez kilómetros de distancia. "Este monasterio era frecuentado por nuestros padres y madres, por nuestros abuelos y abuelas, y venir aquí es una forma de permanecer fieles a su fe y a su identidad", explica, acompañado por su madre, una octogenaria profundamente conmovida.

Entre la multitud ondean numerosas banderas de Cataluña y de países sudamericanos, además de la de España… lo que irrita a Jordi, un activista catalán, hasta el punto de que se niega a hablar español. "Desde su llegada a Barcelona ayer, el Papa León XIV se ha esforzado por hablar catalán varias veces, y eso nos ha conmovido profundamente. Es un reconocimiento a nuestra cultura", explica.

La Virgen Negra de Montserrat, que se encuentra en el santuario, fue declarada patrona de Cataluña por el Papa León XIII en 1881.

Un puente hacia el Nuevo Mundo

Al entrar en la tenue luz de la basílica, el Papa pasó varios minutos en oración ante el Santísimo Sacramento, antes de ocupar su lugar en el coro, sobre el cual se alza la estatua de la Virgen Negra de Montserrat. Dirigiéndose al Papa, el abad de la comunidad benedictina, que cuenta con unos 60 miembros, le recordó al oriundo de Chicago que esta imagen fue la "primera invocación mariana en América". Esto hacía referencia al segundo viaje de Cristóbal Colón (1493), cuando el explorador genovés y sus compañeros, entre ellos un monje de Montserrat, el hermano Bernat Boil, fueron sorprendidos por una tormenta y buscaron protección en la Moreneta (la estatua de la Virgen de Montserrat). Tras salir ilesos de la tempestad, Colón bautizó una isla de las Antillas con el nombre de Montserrat —actualmente territorio británico— y peregrinó al santuario catalán a su regreso a Europa.

El pontífice presidió entonces el rezo mariano del Rosario. Después, en un breve discurso alternado entre catalán y español, explicó que había acudido "a los pies de Nuestra Señora de Montserrat para encomendarle, con plena confianza en su intercesión maternal, su servicio petrino y la misión de la Iglesia en un mundo que clama por justicia y paz".

"Recuerdo con emoción mis años como rector de la parroquia de Santa María de Montserrat en Trujillo, Perú", confesó el antiguo misionero. "Nuestra Señora de Montserrat siempre ha estado conmigo. ¡Gracias a Cataluña por su fe!", exclamó.

Derribando la "armadura"

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León XIV rindió homenaje a las innumerables historias de devoción, gratitud y esperanza, así como a las profundas conversiones que han acompañado la veneración de esta estatua mariana desde la Edad Media. Recordó que el Papa Francisco había ofrecido una rosa de oro a esta representación mariana en 2023, ante la cual San Ignacio de Loyola permaneció meditando toda la noche antes de ofrecerle su armadura y sus armas para abrazar una nueva vida y convertirse en el famoso fundador de los jesuitas.

El Papa hizo hincapié en cómo María "nos conduce a Cristo", quien a su vez "desenmascara la violencia que puede ocultarse en nuestras palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresión que divide". Esta "violencia oculta", explicó, "a menudo se disimula tras una aparente coraza con la que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por la injusticia".

Por el contrario, "el Niño-Dios que María sostiene en sus brazos no lleva armadura", afirmó León XIV, alabando el "poder desarmado y desarmador del amor" que Dios tiene por la humanidad. Animó a los cristianos a rezar a María, pidiéndole que "renunciara a las palabras hirientes, a los juicios precipitados, a la calumnia y a la difamación", y que cultivara el amor en su vida diaria, pero también "en las redes sociales, en los debates políticos y dentro de las comunidades cristianas".

Al finalizar la ceremonia, el Papa escuchó a los jóvenes cantores de la Escolania, la escuela coral más antigua aún en funcionamiento, interpretar un Salve Regina. Luego, toda la asamblea se puso de pie para cantar con fervor el Virolai de Montserrat. Este himno de alabanza, compuesto por Josep Rodoreda a finales del siglo XIX, es considerado a veces una especie de himno no oficial de Cataluña. El texto del poeta Jacint Verdaguer narra los orígenes legendarios del descubrimiento de la Moreneta ( la estatua) en la "Monteserrat" en el siglo IX, en el emplazamiento de lo que antaño fue un antiguo templo pagano dedicado a Venus.

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Antes de partir, León XIV subió a la Capilla de la Virgen para rendir un último homenaje y luego se dirigió a la logia del monasterio para saludar a los miles de fieles que habían asistido a la ceremonia en el exterior. En un discurso improvisado, agradeció a Cataluña su cálida acogida y hospitalidad. "Gracias a Cataluña por acoger a tanta gente de otros países, porque esto nos enseña a integrar a todos en una sola familia", añadió.

El pontífice destacó entonces "la alegría, el entusiasmo, el profundo sentimiento de fe que estamos viviendo estos días, primero en Madrid y luego […] en Barcelona y Cataluña, y después en las Islas Canarias". Expresó su alegría al ver "a toda España unida en este movimiento de fe".

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