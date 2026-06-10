Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV confía su pontificado a la Virgen de Montserrat

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-virgin-montserrat-abbey-our-lady-montserrat-barcelona-spain

Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 10/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En el santuario catalán de Nuestra Señora de Montserrat, el Papa rindió homenaje a la Moreneta y encomendó su pontificado a su intercesión

León XIV visitó el santuario catalán de Nuestra Señora de Montserrat y rindió homenaje a su Virgen Negra, la Moreneta , el 10 de junio de 2026. "Depositemos hoy a sus pies la armadura que poco a poco ha endurecido nuestros corazones", exhortó, encomendando su propia misión a esta Virgen considerada la "princesa" de Cataluña.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivviaje apostólicovirgen maria
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día