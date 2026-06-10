Estas imágenes estarán en las Misas del Papa en Canarias

El papa León XIV tendrá en las Misas a los patronos de Canarias: las imágenes de Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria y el Cristo de La Laguna en Tenerife

Las Canarias esperan con emoción el momento en que se encontrarán con el papa León XIV, que celebrará dos Misas en donde estarán las imágenes de los santos patronos de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife: Nuestra Señora del Pino y el Santísimo Cristo de La Laguna. Esta es su historia.

La imagen de Nuestra Señora del Pino

La Santísima Virgen María siempre está al pendiente de sus hijos y se encuentra con ellos de diferentes maneras. En Las Islas Canarias es venerada como Nuestra Señora del Pino y es la patrona de la Diócesis de Canarias.

Esta bella advocación estará presente duranta la Misa que el papa León XIV presidirá durante la visita apostólica que realiza a España, el vienes 11 a las 18:30 horas en el estadio de Gran Canaria en Las Palmas.

Para toda la comunidad católica es un importante momento de encuentro y oración, en donde la Madre de Dios tendrá un lugar muy especial, ya que ha sido esperanza y consuelo de su pueblo desde hace 500 años.

Como muchas advocaciones e imágenes de la Santísima Virgen María, es Ella la que busca a sus hijos. La tradición cuenta que se apareció en lo alto de un pino - de ahí su nombre - en Teror, Gran Canaria, en donde actualmente se encuentra su basílica.

Nuestra Señora del Pino, es, en palabras del obispo de la Diócesis, mons. José Mazuelos:

Desde aquel día en que, según la tradición, se apareció en lo alto de un pino en Teror, su presencia ha sido luz y consuelo para generaciones enteras de canarios. Ella se ha convertido en el corazón espiritual de este pueblo que, entre montañas y mares, entre luchas y esperanzas, ha aprendido a confiar en Dios bajo su amparo maternal.

Su fiesta se celebra el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Santísima Virgen María.

El Santísimo Cristo de la Laguna

Dominio Público

La otra bendita imagen, que se encuentra en el Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, representa la fe de los canarios y estará durante la celebración del 12 de junio en en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, es el Santísimo Cristo de La Laguna. Su origen es explicado con varias leyendas, pero la que parece más certera la encontramos en la página del Santísimo Señor de La Laguna:

Alejandro Cioranescu en su "Guía Histórica y Monumental de La Laguna" nos comenta que su origen no se conoce con suficiente seguridad, pero que la versión con mayores visos de probabilidad de ser cierta es que esta imagen vino a Tenerife por el año de 1520 o poco antes, por haber sido regalada al primer Adelantado de Canarias, don Alonso Fernández de Lugo, para el convento franciscano, por el duque de Medina Sidonia