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En la Barcelona obrera, León XIV apoyó a organizaciones benéficas católicas

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STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 10/06/26
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León XIV se reunió con asociaciones benéficas en una parroquia atendida por la Orden de San Agustín

"El cristiano, además de ser amable y cordial, debe ser compasivo, amar sin segundas intenciones y buscar el bien de los demás", afirmó León XIV ante representantes de asociaciones benéficas cristianas reunidos en una parroquia popular de Barcelona el 10 de junio de 2026. Durante este breve encuentro, también les confió su afición al fútbol y sus sueños de infancia.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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