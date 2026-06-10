En la Barcelona obrera, León XIV apoyó a organizaciones benéficas católicas

"El cristiano, además de ser amable y cordial, debe ser compasivo, amar sin segundas intenciones y buscar el bien de los demás", afirmó León XIV ante representantes de asociaciones benéficas cristianas reunidos en una parroquia popular de Barcelona el 10 de junio de 2026. Durante este breve encuentro, también les confió su afición al fútbol y sus sueños de infancia.

Tras visitar el monasterio de Montserrat al mediodía y almorzar con la comunidad benedictina, el Papa regresó a Barcelona para visitar el Raval, un barrio humilde con una importante población inmigrante, especialmente de Latinoamérica, Filipinas y Pakistán. Allí visitó la iglesia barroca de Sant Agustí, conocida como la "catedral de los pobres". La parroquia está a cargo de una comunidad de frailes agustinos, que reciben la ayuda de las Hermanas de la Madre Teresa en su labor pastoral con los más vulnerables.

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El Papa, recibido por el cardenal arzobispo Juan José Omella y el párroco, el padre Faustin John Mlelva, escuchó varios testimonios sobre el compromiso de la Iglesia con los más vulnerables de Barcelona. Se destacó especialmente la lucha contra el flagelo de las drogas y contra las redes de trata de personas y prostitución.

"Las obras diocesanas de caridad y asistencia en las que participan y que llevan a cabo con esfuerzo y dedicación constituyen una expresión única de esta aspiración divina, conscientes de que la persona humana está en el centro de la acción de la Iglesia", les aseguró el pontífice, describiendo la caridad como el "mayor mandamiento social".

Para el Papa, "los cristianos, además de ser bondadosos y amorosos, deben ser compasivos, amar incondicionalmente y buscar el bien de los demás". Hizo hincapié en la importancia de este testimonio "en estos tiempos que vivimos, cuando parece haberse perdido el sentido de la sagrada dignidad del ser humano".

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Su pasión por el fútbol

El Papa León XIV también respondió a varias preguntas de Renzo, un niño de 6 años que le preguntó si le gustaba el fútbol, ​​un deporte popular en la ciudad del FC Barcelona. "A veces jugaba al fútbol... ¡pero sobre todo al fútbol americano, que es un poco más violento!", explicó, dejando a un lado momentáneamente el texto preparado. Añadió que descubrió el fútbol con los seminaristas cuando vivía en Trujillo, Perú. ¿En qué posición jugaba? "¡Defensa, por si te interesa! ¡No era muy goleador!", bromeó.

Mientras el próximo Mundial arranca este jueves en México, Canadá y Estados Unidos, el Papa recordó cómo descubrió el evento en 1982, cuando se celebró en España y él estudiaba en Roma. Italia ganó el torneo ese año. "Así que se convirtió en parte de mi vida", enfatizó, aunque reconoció que ahora juega al tenis.

Sin embargo, no volvió a mencionar el apoyo que había confesado al club rival del Real Madrid en el avión rumbo a España, antes de convertirse en Papa. "Tengo que tener cuidado de no ofender la sensibilidad de nadie", admitió en el vuelo entre Madrid y Barcelona, ​​durante una conversación con la tripulación.

"Cada niño es un sueño de Dios"

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León XIV también confesó que de niño nunca había pensado en ser papa, sino que había tenido el deseo de dedicar su vida a Dios. "Cada niño es un sueño de Dios", le aseguró. Explicó que, "en lugar de preguntarse si uno se convertirá en sacerdote, médico, maestro, padre o cualquier otra cosa, es más importante preguntarse si uno quiere ser amigo de Jesús".

Para concluir el quinto día de su viaje a España, León XIV visitará esta tarde la Basílica de la Sagrada Familia a las 19:00 horas para celebrar la Misa. En este centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el Papa rendirá homenaje en su tumba, ubicada en la cripta de la basílica. Posteriormente, bendecirá la Torre de Jesucristo, la última estructura completada de la obra maestra concebida por el maestro catalán.

Estas son las imágenes del Papa en Montserrat