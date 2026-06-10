"El Señor nos permite volver a empezar", afirmó León XIV el 10 de junio de 2026, durante una visita a la prisión de Brians 1, un centro penitenciario femenino. Esta primera parada en su quinto día en España fue una oportunidad para reiterar que el amor misericordioso de Dios "siempre trasciende el bien o el mal que hayamos hecho".

En su segunda visita a una prisión desde que comenzó su pontificado, León XIV dialogó con las reclusas y les habló sobre la posibilidad de comenzar de nuevo

Situado a unos cuarenta minutos en coche al norte de Barcelona, ​​tierra adentro, el centro penitenciario de Brians 1 es una prisión femenina construida en la década de 1990. Esta era la segunda vez que León XIV visitaba un lugar de este tipo, tras su visita a la prisión de Bata, en Guinea Ecuatorial, el 22 de abril.

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La emoción era palpable entre las reclusas, algunas de las cuales pudieron hablar con periodistas internacionales. Maite y Eli, ambas internadas en el centro penitenciario, describieron el evento como un "privilegio absoluto" y una oportunidad única en la vida que creían irrepetible. Para Maite, de 45 años, a quien le faltan dos meses para cumplir su condena, el encuentro fue un "regalo inesperado antes de su regreso a la libertad". Ambas mujeres esperaban recibir una bendición y un mensaje que las ayudara a reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena.

Esta visita les hizo sentir que, a pesar de todas las dificultades de la vida, "el tiempo de Dios es perfecto". Confiaron que encontraron en las palabras del Papa la fuerza necesaria para afrontar el futuro con confianza. Para ellos, la visita del Papa a la prisión fue un poderoso gesto de reconocimiento y preocupación por quienes sufren las penurias del encarcelamiento.

Otra reclusa compartió su emoción y nerviosismo ante la perspectiva de conocer al Papa. Explicó que había redescubierto su fe en prisión gracias a la guía de un sacerdote, ya que antes no creía. Para ella, esta visita era "magnífica". Profundamente conmovida, dijo que no había dormido en toda la noche y que estaba especialmente feliz de que su hijo y su familia pudieran asistir a este evento excepcional. Según ella, todas las reclusas compartían el mismo sentimiento: el de vivir un momento único, que les brindaba "mucha esperanza y mucha fe".

Abrazar a un prisionero

Tras ser recibido por el alcaide de la prisión, el pontífice escuchó los testimonios de dos reclusas. Montse habló de su fe a pesar de las dificultades de la vida, incluida la muerte de su hijo: "Le pido perdón a Dios por todo", afirmó ante el Papa. Declaró que su único anhelo era "recuperar su libertad" y ver a su "hijo en el cielo". Profundamente conmovida, el Papa la abrazó tras su intervención. Otra reclusa, Josefina, explicó cómo Jesús le "da fuerza" y le "da vida" en prisión.

En su intervención, el Papa expresó su profunda emoción ante estos testimonios. Declaró que toda persona es digna simplemente por haber sido querida, creada y amada por Dios. Subrayó que ninguna circunstancia puede apartar la mirada del Señor. El Papa aseguró a los presos que el amor misericordioso de Dios siempre trasciende el bien o el mal que hayamos cometido.

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Animó a su audiencia a "elevar la mirada a Aquel que […] nunca deja de mostrarles su amor y cercanía". A pesar de la "opresión y la tristeza" que marcan sus vidas, el Papa número 267 animó a los presos a recordar que "los errores de la vida no definen la identidad de una persona".

"Os invito a seguir soñando el sueño de Dios", dijo León XIV. Explicó que "el Señor nos permite a todos empezar de cero" y que "ser cristiano" no significa "no cometer errores", sino "crecer en la capacidad de convertirse, de arrepentirse, de corregirse y, sobre todo, de reconciliarse y perdonar".