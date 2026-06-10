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“El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo”, León XIV a mujeres presas

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STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 10/06/26
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En su segunda visita a una prisión desde que comenzó su pontificado, León XIV dialogó con las reclusas y les habló sobre la posibilidad de comenzar de nuevo

"El Señor nos permite volver a empezar", afirmó León XIV el 10 de junio de 2026, durante una visita a la prisión de Brians 1, un centro penitenciario femenino. Esta primera parada en su quinto día en España fue una oportunidad para reiterar que el amor misericordioso de Dios "siempre trasciende el bien o el mal que hayamos hecho".

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Tags:
carcelpapa leon xivviaje apostólico
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