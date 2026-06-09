(VIDEO) Europa: herencia de fe que ha marcado su historia

Desde Madrid, el Papa recordó que las raíces espirituales del continente Europeo siguen siendo una fuente de dignidad, cultura y esperanza para el futuro

¿Puede Europa comprender su identidad sin la fe cristiana que ha inspirado su historia durante siglos? Esa fue una de las preguntas que planteó el Papa León XIV durante un encuentro con representantes del mundo del arte, el deporte y los negocios en Madrid. En un contexto marcado por cambios culturales, avances tecnológicos y nuevos desafíos sociales, el Pontífice invitó a redescubrir la herencia espiritual que ha dado forma al continente y a mantener un diálogo que coloque siempre a la persona humana en el centro.