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León XIV explica ante los voluntarios el don de la gratuidad

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Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

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I.Media - publicado el 09/06/26
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Ante 15 mil voluntarios que prestaron su servicio durante la estancia del Papa en Madrid, León XIV reocrdó que el cristiano tiene un llamado a la generosidad

"Los cristianos estamos llamados a llevar al mundo la levadura de la generosidad", dijo el Papa León XIV a los voluntarios en Madrid el 9 de junio de 2026, cuarto día de su visita a España. Antes de partir hacia Barcelona al mediodía, agradeció efusivamente a los donantes y voluntarios que habían contribuido durante su estancia, considerándola un modelo de "desarrollo humano integral".

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Tags:
papa leon xivviaje apostólicovoluntariado
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