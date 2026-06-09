La trampa de creer que los demás son más felices que uno 

¿Qué pasa cuando nos comparamos emocionalmente con la felicidad de los demás hasta perder la paz? ¿Es acaso un impedimento para nuestra plenitud compararnos? Esto dicen los expertos

En una época donde vemos diariamente fotografías de viajes, relaciones aparentemente perfectas, logros profesionales y vidas "ideales" en redes sociales, resulta fácil caer en la trampa de que otros viven mejor, tienen una relación amorosa perfecta, éxito o disfrutan más la vida que nosotros.

Pero ¿qué hay detrás de esa percepción? ¿Por qué tendemos a comparar nuestra realidad con la apariencia de felicidad ajena? Y, sobre todo, ¿cómo podemos dejar de vivir midiendo nuestra vida con la de los demás?

Cuando queremos la felicidad del otro

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El filósofo Montesquieu, escribió: "Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad".

A lo que también explicó que, el hecho de compararnos emocionalmente no está mal, inclusive nos ayuda para poder trabajar en nosotros mismos y superarnos. El problema aparece cuando basamos toda nuestra energía en los demás, de modo que afecta nuestra autoestima.

Desde que somos pequeños aprendemos a medirnos: calificaciones, apariencia, éxito y popularidad. Humanamente vamos buscando referencias en los demás para entender el mundo y nuestro lugar en él.

Sin embargo, la comparación constante puede generar estrés crónico, impidiendo que vivamos plenamente. Y muchas veces no sufrimos por lo que nos falta, sino por lo que creemos que otros sí tienen.

¿Cómo dejar de medir nuestra vida con la de otros?

La felicidad comienza cuando dejamos de competir emocionalmente con los demás. A continuación, te dejamos algunas recomendaciones de los expertos en salud mental para ayudarnos a mantener el enfoque.

1 Practicar la gratitud diaria

A causa de la rutina, nos olvidamos de darnos un espacio para agradecer a Dios por todo lo que tenemos, desde un día más de vida, hasta los pequeños detalles que forman parte de nuestro día a día.

Por lo que puedes empezar a hacerlo al despertar para comenzar tu día y al acostarte para concluir; dando gracias a Dios por los aprendizajes y por las personas que están en tu vida. Si lo prefieres puedes hacerlo por medio de la escritura en un diario. Este ejercicio te ayudará a ser más consciente.

2 Definir tus propias métricas de éxito

Los especialistas señalan que cada persona lleva un proceso completamente distinto, por lo que, establecer tus propias métricas y estrategias para lograr lo que quieres te ayudará a fijarte más en ti y no en los avances de los demás. De esta manera lograrás mantener el enfoque y no la validación externa.

3 Celebra tus propios logros

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Puedes alegrarte por aquello que poco a poco vas consiguiendo. Cada paso cuenta y te acerca a tus metas por más pequeño que parezca. No olvides que cada persona tiene metas diferentes, por lo tanto no siempre serán los mismos resultados.

4 Convertir la comparación en inspiración

La psicóloga Andrea Klimowitz, explicó que podemos aprender de los demás, de modo que, no los veamos con intenciones de comparar sino más bien para aprender de ellos y expandir nuestros horizontes.

5 Alejate de estímulos que te hacen compararte

En redes sociales, puedes ser más selectivo con el tiempo y tipo de contenido que consumes, de esta manera evitarás compararse de manera instantánea, manteniendo el enfoque de tu proceso.

Comparte con personas, fuera de la pantalla, esto te permitirá compartir nuevas experiencias y así compartir de forma genuina sus progresos.