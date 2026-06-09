El Papa León XIV se ríe de que la IA “olvida” que él es el pontífice

Durante una comida con obispos españoles, el Papa León XIV compartió una anécdota divertida sobre cómo le pidió ideas para discursos a una IA, y ésta terminó dirigiéndose a su predecesor, el Papa Francisco

Exactamente dos semanas después de la publicación de su encíclica Magnifica Humanitas, que destacaba las oportunidades y los riesgos de la Inteligencia Artificial, el Papa León XIV aprovechó su viaje a Madrid para ofrecer un ejemplo revelador —aunque con un toque de humor— de sus peligros. El momento no fue grabado ni formó parte de los discursos oficiales del Papa. Sin embargo, fue relatado por Yago de la Cierva, un académico español y miembro del comité organizador de la visita papal, quien asistió al almuerzo del Pontífice con los obispos españoles.

El Papa, riendo y relajado como lo ha estado durante toda esta histórica gira por España, contó que antes de partir, consultó a una IA por curiosidad. Le preguntó: "¿Qué debería decir el Papa a los obispos españoles?". El chatbot respondió: "El Papa Francisco diría...". Entonces, lo interrumpió y dijo: "Ah, pero creo que ahora hay otro Papa". La IA respondió: "Oh, es cierto, disculpe, ahora es el Papa León".

Los usuarios han señalado con frecuencia las limitaciones de ChatGPT para seguir las últimas noticias papales, pero el propio Papa León XIV pudo comprobar de primera mano que los grandes modelos lingüísticos de IA tienen dificultades para integrarlo en sus sistemas. Sin ofenderse personalmente, el Papa León XIV —el Papa reinante— llegó a una conclusión edificante. Les dijo a los obispos:

"Nosotros, en cambio, tenemos otro algoritmo. Y este otro algoritmo nos lleva a amar a las personas, a acompañarlas, a convertirnos en servidores de la Palabra".

Dar testimonio de Cristo en el ámbito digital

Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de ligereza y profundidad, reflejaron los temas de su encíclica y de muchos de sus discursos recientes. El sábado por la noche, ante 600.000 jóvenes reunidos en la Plaza de Lima, en el centro de Madrid, el Papa los exhortó a convertirse en discípulos de Cristo tanto en el ámbito digital como en las relaciones reales.

"Al verlos, queridos jóvenes, llenos de este entusiasmo que nace de la fe, tengo grandes esperanzas en su capacidad para dar testimonio de Cristo en el mundo —incluido el ámbito de los medios digitales— y para comunicar los valores y la belleza del Evangelio", dijo el Papa León XIV

Una necesidad vital de significado y relaciones humanas.

Horas después del evento, Esteban, un joven español que estudia Inteligencia Artificial, admitió no haber leído aún la encíclica (los españoles se encuentran en las semanas más exigentes del año académico, con los exámenes finales), pero que las reflexiones del Papa León XIV le habían despertado el deseo de hacerlo.

"Las palabras del Papa coinciden con mi filosofía de vida. Creo que la Inteligencia Artificial es una herramienta maravillosa en nuestra vida profesional y debemos aprender a usarla bien, pero bajo ningún concepto debe sustituir la amistad ni las relaciones humanas", afirmó el joven.

Para el Papa, mantener una relación sana con la IA es el principal reto civilizatorio de nuestro tiempo. El desarrollo tecnológico debe ir acompañado de perspectivas de significado. "Nuestra sociedad posee, en efecto, una extraordinaria capacidad para producir, innovar y comunicar", señaló el domingo por la noche durante su encuentro con los sectores cultural, deportivo y económico en el Movistar Arena de Madrid.

“Sin embargo, parece que aún necesitamos aprender a salvaguardar la esencia de lo que generamos. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en expertos en los medios y productores eficaces, pero sin saber por qué, con qué propósito, con quién y para quién producimos”, señaló.