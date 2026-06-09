El himno que acompaña la cálida acogida del Papa en España

“Alza la mirada”, el himno lanzado para la visita del Papa, es una banda sonora original que une y eleva

Como una banda sonora original, el himno oficial de la visita del Papa a España, “Alza la mirada”, está sonando una y otra vez enlazando actos, uniendo voces y levantando corazones.

Distintos músicos compusieron juntos el canto, entre ellos integrantes de Hakuna y del grupo TUYO, Marcos Ricbour, Javi Caño y los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmoreno.

“Todos lo sentimos como muy nuestro desde el principio, pero muy nuestro desde arriba”, puntualiza Salmoreno en la web de la diócesis de Alcalá de Henares.

“Nosotros teníamos que poner al servicio de Dios nuestros dones y capacidades, y a nadie le costó ceder algo”, continúa.

“Diría que fue el Espíritu Santo el que fue coordinando las cualidades de cada uno”, añade.

1.700 voces

Courtesy of Joaquim Sellas

Para la grabación del himno, 1.700 cantantes voluntarios lo interpretaron en 4 lugares emblemáticos de la estancia de León XIV en España: la Sagrada Familia de Barcelona y las catedrales de Madrid, La Laguna y Gran Canaria.

Entre ellos, el joven del coro de la iglesia de los franciscanos de Granollers Pere Parés compartió con Aleteia su entusiasmo por formar parte de la calurosa acogida que España está brindando a León XIV.

“Ha sido una experiencia de Iglesia muy bonita cantar con otros coros, en la basílica de la Sagrada Familia, tan bonita y hecha con una intención tan orientada a Dios… ¡también te orientaba a ti a Dios!”, asegura.

La comunidad digital VIVAFE buscó un canto que “ayudara a mirar con confianza, reconocer lo que une y aprovechar la oportunidad de encuentro”.

“Queríamos que sonara grande, contemporáneo y a la vez atemporal”, añade el productor y compositor Pablo Cebrián en la web de la plataforma musical impulsora de este canto.

Oración

El himno incluye una oración “por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos dónde descansar”.

Pide concretamente “por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá de la tempestad”.

Y se inspira en san Agustín, al tomar una popular expresión suya: “Al mirarte sé por qué nací; me creaste para mirar al cielo, estoy inquieto hasta que no descanse en Ti”.

La versión del himno “Alza la mirada” en inglés también ha reunido cantantes cristianos internacionales como Matt Maher, Sarah Kroger y Katia Del Cid.