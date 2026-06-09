Cataluña: León XIV predicó la “unidad” en la catedral de Barcelona

A su llegada a Barcelona, el Papa visitó la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para un momento de oración

León XIV, que llegó a Barcelona al mediodía, se dirigió a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para celebrar la Liturgia de las Horas el 9 de junio de 2026. En este cuarto día de su viaje apostólico a España, el Papa elogió la "gran tradición eclesial" de la capital catalana y se alegró al ver que muchos barceloneses "siguen dedicándose a construir la armonía y la comunión".

El Papa partió de Madrid a las 11:52 y aterrizó en el aeropuerto Josep Taradellas de Barcelona a las 12:46. León XIV visita la ciudad catalana, segunda parada de su viaje a España, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926), arquitecto de la Sagrada Familia, y de los Encuentros Mediterráneos, un evento organizado para promover el diálogo y la paz en las costas del mar Mediterráneo.

Después de una breve ceremonia de bienvenida en la pista, León XIV se dirigió rápidamente a la Catedral de la Santa Cruz en Barcelona. Este edificio de estilo gótico fue construido entre los siglos XIII y XV. El sucesor de Pedro fue recibido por una multitud entusiasta y el Cardenal Juan José Omella. El Arzobispo de Barcelona le dirigió un mensaje de bienvenida en una mezcla de español y catalán, señalando que el Papa entendía este último idioma. Luego, León XIV presidió y cantó todo el Oficio de Sexta.

Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

En su homilía, el sucesor de Pedro invitó a su audiencia a fomentar un ambiente familiar en sus comunidades. Recordó que Barcelona tiene una gran tradición eclesial y se alegró al ver que tantos hermanos y hermanas se han dedicado y siguen dedicándose a construir la armonía y la comunión. Esta realidad es la fuente de la vitalidad de las numerosas obras de proclamación, formación y caridad, elogió el Papa.

Una palabra pronunciada en catalán

Poniendo como ejemplo a Santa Eulalia, una virgen martirizada a principios del siglo IV en Barcelona, ​​León XIV hizo un llamamiento a "ser mártires", es decir, "testigos y profetas de la unidad" en un mundo "desgarrado por guerras y divisiones".

"Trabajar juntos no es una cuestión de estilo, sino una necesidad fisiológica", insistió. El pontífice explicó que, por lo tanto, es importante para cada uno de nosotros que nada "destruya la unidad en la que Dios nos ha creado". Para concluir su discurso, exhortó a todos a convertirse en "constructores de la unidad".

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Al finalizar la celebración, León XIV hizo una breve pausa para orar ante la tumba de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, ​​cuyo sepulcro se encuentra bajo el coro. Tras saludar a la multitud congregada frente a la catedral y pronunciar unas palabras en catalán, se dirigió al palacio arzobispal, situado a unos cien metros de distancia.