Bad Bunny se reúne con el Papa León XIV en Madrid

Una coincidencia de fechas ha despertado la curiosidad desde que el dato se dio a conocer: en Madrid, dos eventos simultáneos atraían la atención del pueblo español, especialmente de los jóvenes: la visita del Papa León XIV y el concierto de Bad Bunny.
El cantante puertorriqueño se encontraba a la mitad de sus 10 conciertos programados en la capital española al mismo tiempo que el Pontífice realizaba su viaje apostólico. La situación causó algunas bromas y comentarios en redes sociales, en donde se especulaba sobre un encuentro del cantante con León XIV. Finalmente, el lunes 8 de junio, Benito Antonio Martínez Ocasio -mejor conocido como Bad Bunny- se reunió con el Papa en el estadio Santiago Bernabéu.
Previo a este fugaz encuentro, al que el cantante acudió en compañía de su familia, el propio León XIV había bromeado con la coincidencia diciendo: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al Papa. Y eso dice mucho".
Previamente, en entrevista con EWTN, el arzobispo José Cobo había comentado a este respecto que “el Papa no está nunca cerrado a hablar con cualquier persona que quiera entrar en diálogo con él”.