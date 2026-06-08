(VIDEO) ¿Qué Iglesia sueña el Papa para Madrid?

En sus distintos encuentros durante el viaje apostólico a España, León XIV ha ido trazando una hoja de ruta para la Iglesia del siglo XXI. Ante políticos, obispos, fieles y comunidades diocesanas, el Pontífice ha repetido un mensaje que atraviesa todas sus intervenciones: la fe no puede encerrarse en la nostalgia ni en estructuras que ya no responden a los desafíos actuales.
Por el contrario, está llamada a derribar muros, generar encuentros y ofrecer respuestas a una sociedad que sigue buscando verdad, justicia y esperanza. Hoy ha visitado a la virgen patrona de Madrid. También a la sede del Parlamento Español y la Conferencia Episcopal de los españoles antes de cerrar su jornada en el emblemático estadio del Real Madrid.