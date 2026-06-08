(VIDEO) ¿Qué Iglesia sueña el Papa para Madrid?

Durante sus primeros días en España, el Papa ha insistido en una misma idea: la fe cristiana debe abrir caminos de encuentro, diálogo y esperanza para el futuro

En sus distintos encuentros durante el viaje apostólico a España, León XIV ha ido trazando una hoja de ruta para la Iglesia del siglo XXI. Ante políticos, obispos, fieles y comunidades diocesanas, el Pontífice ha repetido un mensaje que atraviesa todas sus intervenciones: la fe no puede encerrarse en la nostalgia ni en estructuras que ya no responden a los desafíos actuales.