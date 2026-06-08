¿Un carrito de golf para los traslados del Papa en España?

Un carro de golf, una pick up, un vehículo Mercedes... Estos son los vehículos que León XIV utilizará durante su viaje a España y las razones por las que fueron elegidos... que van más allá de la estética, en incluso, más allá de su funcionalidad

El Papa León XIV se trasladará en un carrito de golf, pero la visita a España no será la primera vez en que los use. El Santo Padre ya utilizó uno en Castel Gandolfo durante su recorrido previo a la Misa por el Cuidado de la Creación.

El Vaticano apeló a un carrito de este tipo para la inauguración del complejo ecológico Borgo Laudato si’ en los jardines pontificios. En aquella ocasión, el Santo Padre recorrió la finca e inspeccionó los invernaderos antes de la liturgia.

No obstante, generan curiosidad y asombro los vehículos seleccionados también para tierras españolas. Autos que fueron verificados por la coordinación de viajes del Papa, a cargo del sacerdote mexicano José Nahúm Salas.

El Papa León XIV durante su visita a Madrid, abordo de un papamóvil PIERRE-PHILIPPE MARCOU | AFP

En los siete días que dura la visita apostólica el Santo Padre tendrá una agitada agenda que incluirá desplazamientos por las regiones de cuatro destinos: la capital española (Madrid), Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Por este motivo, dos autos tipo papamóvil llegaron a España para la visita apostólica. El traslado se realizó desde Roma en un avión militar A400M del Ejército y arribaron a tierras locales mucho antes de que llegara el pontífice.

Pero se emplearán también tres vehículos eléctricos tipo buggy. Uno de ellos es de fabricación italiana, mientras que los otros dos son de fabricación o adaptación española, tomando en cuenta la versatilidad de sus dimensiones reducidas.

Características en los vehículos para el Papa

Independientemente del país de elaboración, los automóviles en los que se desplaza el Santo Padre deben cumplir con una serie específica de características y condiciones, tanto de seguridad como ergonómicas y logísticas.

Los carros deben asegurar la integridad física del Papa y sus acompañantes en cada uno de sus desplazamientos. Por esta razón, casi siempre es necesario implementar modificaciones estructurales. En los de golf, ciertas condiciones aplican:

Plataforma trasera reforzada. Se elimina la estructura superior estándar (techo y parabrisas), se sueldan barras de acero de alta resistencia para que el Papa pueda viajar de pie con un muy alto nivel de estabilidad.

Neumáticos con lastre de agua. En algunos casos, las ruedas se rellenan con agua, a fin de incrementar el peso del chasis inferior. De esta forma se previenen vuelcos ante giros o inesperados movimientos del vehículo.

Sujeción y frenado tecnológico. Se incorpora un respaldo ergonómico que brinde comodidad, al tiempo que sirva para mitigar impactos por frenado brusco, en paralelo con un sistema avanzado de freno automatizado.

Tracción y superficie. El suelo del vehículo se reviste con material altamente antideslizante, así como las secciones en las que está previsto que el Santo Padre se sujete. La idea es mitigar el riesgo de pérdida de equilibrio o caídas.

Aspectos estéticos. La carrocería ha de estar pintada en el color blanco roto oficial de la Santa Sede, con el escudo de armas pontificio estampado visiblemente en los laterales. Y son identificados con la placa SCV 1.

Configuración operativa. Se diseñan o adaptan exclusivamente para recorridos interiores o cascos urbanos estrechos. No están pensado para circular en vías públicas de alta velocidad. La prioridad es la proximidad física con los fieles.

¿Qué vehículos trasladaron a España?

En Madrid, el Santo Padre utiliza un vehículo Mercedes modelo G 500 de gasolina que fue trasladado por aire desde Roma hasta Torrejón de Ardoz. Cuando León XIV parta a Barcelona, ese papamóvil será llevado a Gran Canaria.

Para la Misa del estadio Santiago Bernabéu, se empleará un carrito de golf manufacturado en Burgos. Lo usará para el recorrido interior, similar al que hace en la plaza de San Pedro del Vaticano los miércoles, antes de la audiencia general.

Otro vehículo del mismo estilo será empleado en Tenerife poco antes de partir a Roma. Su uso está previsto específicamente en La Laguna, Tenerife. El Pontífice se subirá a él desde la plaza del Cristo hasta la sede del Obispado.

En Barcelona, se desplazará en un vehículo Isuzu D-Max. Se trata de una pick-up de marca japonesa. Una vez que culmine su agenda en la región, el automotor se llevará hasta Tenerife para moverse por las calles de la isla.

Se eligió este medio de transporte porque el trazado de las calles angostas del casco histórico tinerfeño complica el uso de un papamóvil tradicional. Se busca brindar accesibilidad urbana, seguridad y la máxima proximidad del Papa a los fieles.

La evolución en la movilidad papal

Con el paso de los años, el Vaticano se ha adaptado a las innovaciones requeridas para facilitar la misión del Vicario de Cristo. Los cambios más importantes datan del siglo XX cuando Pío XI reemplazó la tradicional silla gestatoria por los automóviles donados.

Sin embargo, será hasta el pontificado de san Juan Pablo II, en 1979, cuando se adopte de forma oficial el término “papamóvil”, tal como hoy lo conocemos para referirnos al uso de vehículos abiertos destinados a los desplazamientos del Papa.

Otro giro relevante ocurrirá en 1981. ¿La razón? El atentado, lo que obligó a un rediseño completo y la incorporación de cabinas con cristales blindados por motivos de seguridad, una línea de protección que continuó con Benedicto XVI.

Benedicto XVI a bordo de su papamóvil AFP

En la actualidad, se procura que sean vehículos seguros, confortables y climatizados. Pero hay otro elemento destacado del Vaticano. Se avanza hacia autos con cero emisiones, por lo que ya se cuenta con utilitarios 100 % eléctricos de alta autonomía.