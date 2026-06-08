Los parlamentos, una nueva plataforma para los papas

El discurso del Papa ante las Cortes, el Parlamento español, fue uno de los momentos más esperados de la visita de León XIV a España. Estas invitaciones a dirigirse a estas asambleas, relativamente recientes en la historia del papado, representan oportunidades para explicar el pensamiento político del Papa a los cargos electos, quienes a veces oscilan entre la hostilidad y la fascinación

Si bien ninguno de sus predecesores se había dirigido a Parlamentos, Juan Pablo II fue el primero en convertir tales intervenciones en un verdadero instrumento de autoridad papal. Elegido en 1978 en el contexto de la Guerra Fría, el papa polaco consideraba que las instituciones democráticas eran actores esenciales en la lucha contra el totalitarismo.

El 11 de octubre de 1988, pronunció un discurso histórico ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Su intervención se vio interrumpida por una provocación del pastor norirlandés Ian Paisley, quien exhibió un cartel que representaba al Papa como el "Anticristo".

Este miembro del partido unionista fue escoltado fuera del recinto por la seguridad, en medio de un ambiente de tensión entre los funcionarios electos, pero bajo la mirada impasible del Papa. Europa seguía dividida por el Telón de Acero, y Juan Pablo II exhortó al continente a redescubrir su unidad espiritual y cultural: "Mi deseo es que Europa, estableciendo soberanamente instituciones libres, pueda algún día expandirse hasta las dimensiones que le otorgan la geografía y, aún más, la historia", declaró el pontífice de Oriente.

El papa Juan Pablo II se dirige al Consejo Europeo el 8 de octubre de 1988 en Estrasburgo. DERRICK CEYRAC / AFP

Tras la caída del comunismo, Juan Pablo II pronunció numerosos discursos políticos en las nuevas democracias emergentes de Europa Central. En junio de 1999, habló ante el Sejm polaco en Varsovia. En una Polonia comprometida con la integración europea, recordó al pueblo que "la libertad se le otorga al hombre como una tarea" y enfatizó la responsabilidad moral que debe acompañar a la democracia.

El 14 de noviembre de 2002, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en dirigirse al Parlamento italiano desde la reunificación de Italia en el siglo XIX. El evento tuvo una gran importancia histórica en un país marcado durante mucho tiempo por la oposición entre el Estado italiano y el papado.

Un año después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el papa habló de los riesgos del terrorismo internacional, así como de los excesos de una globalización desprovista de principios éticos. "La política está, ante todo, al servicio de la humanidad y del bien común", declaró a los parlamentarios y líderes políticos del país, incluido el jefe de gobierno, Silvio Berlusconi.

El papa Juan Pablo II pronuncia un discurso ante el Parlamento italiano en Roma el 14 de noviembre de 2002. El papa se convirtió en el primer pontífice de la historia en dirigirse a los miembros del Parlamento italiano. Gabriel BOUYS / AFP

Las lecciones de teología política de Benedicto XVI

Con Benedicto XVI , elegido en 2005, los discursos parlamentarios adquirieron un tono más filosófico e intelectual. Antiguo profesor de teología, el papa alemán buscó examinar los fundamentos espirituales y jurídicos de las democracias modernas.

Uno de los momentos más significativos de su pontificado tuvo lugar el 17 de septiembre de 2010, durante su discurso en el Westminster Hall, en el corazón del Parlamento británico. El lugar tiene un inmenso peso simbólico: allí fue donde Santo Tomás Moro fue condenado a muerte en 1535 por negarse a reconocer a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

Ante los parlamentarios británicos y las autoridades del país, Benedicto XVI desarrolló una ambiciosa reflexión sobre la relación entre fe, razón y democracia. Rechazó la idea de excluir la religión de la esfera pública, afirmando que "la religión no es un problema que deban resolver los legisladores, sino una contribución vital al debate nacional".

El papa Benedicto XVI llega al Westminster Hall, en Londres, el viernes 17 de septiembre de 2010. AP Photo / Tim Ireland

Un año después, el 22 de septiembre de 2011, Benedicto XVI pronunció otro importante discurso ante el Bundestag alemán en Berlín. Irónicamente, el Papa respondió al boicot de su discurso por parte de los miembros del Partido Verde ofreciendo un inesperado respaldo a la ecología política.

"El surgimiento del movimiento ecologista en la política alemana desde la década de 1970 en adelante (...) ha sido y sigue siendo un clamor por aire fresco, un clamor que no puede ser ignorado ni desestimado", declaró el Papa, provocando murmullos de sorpresa entre los parlamentarios.

En su país natal, que había presenciado cómo Hitler se apropiaba de las instituciones para un proyecto totalitario, el Papa citó una pregunta de San Agustín: "Quiten la ley, ¿y entonces, qué distingue al Estado de una gran banda de ladrones?". Criticó una concepción puramente positivista del derecho y abogó por una conexión entre democracia, razón y ley moral natural.

El papa Benedicto XVI saluda con la mano junto al presidente alemán Christian Wulff en la Cámara Baja del Parlamento alemán, en el Reichstag, el 22 de septiembre de 2011 en Berlín. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN

El llamamiento del Papa Francisco a favor de la justicia social

La elección del Papa Francisco en 2013 marcó un cambio de estilo. Su discurso más significativo ante una asamblea parlamentaria tuvo lugar el 24 de septiembre de 2015, cuando se convirtió en el primer papa de la historia en pronunciar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington.

Haciendo el esfuerzo de hablar en inglés por única vez durante su pontificado, Francisco rindió homenaje a cuatro grandes figuras estadounidenses: Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Dorothy Day y Thomas Merton, a quienes consideraba símbolos de libertad, justicia social y diálogo.

WASHINGTON, D.C. - 24 DE SEPTIEMBRE: El papa Francisco se dirige a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes del Capitolio, el 24 de septiembre de 2015, en Washington, D.C. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP

"Una nación puede considerarse grande cuando defiende la libertad", declaró ante los legisladores estadounidenses, instándolos a abolir la pena de muerte. Pero también hizo hincapié en la importancia de acoger a los inmigrantes, recordándoles que él mismo era "hijo de inmigrantes".

Su discurso recibió una ovación excepcional del Congreso y dejó una huella imborrable en la vida política estadounidense. El republicano y católico John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, no ocultó su emoción ni sus lágrimas. Se retiraría de la política tras este evento, que consideró la cúspide de su carrera.

Un año antes, el 25 de noviembre de 2014, Francisco había pronunciado un importante discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Veintiséis años después de Juan Pablo II, describió una Europa debilitada por las crisis económicas, el envejecimiento demográfico y el auge del populismo. Su frase sobre una "Europa abuela" tuvo gran repercusión en los medios de comunicación.