León XIV ofrece una rosa de oro a la Virgen de la Almudena

Durante una visita a la Catedral de la Almudena en Madrid, León XIV pidió el derribo de los muros que "dividen, separan y aíslan" en el tercer día de su viaje a España, el 8 de junio de 2026. Ante varios cientos de fieles, presentó una rosa de oro a la patrona de la capital española.

Dando continuidad a una antigua tradición vaticana, el Papa entregó una rosa de oro a la Virgen de la Almudena

Recibido por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y la reina Sofía de Grecia, el sucesor de Pedro el Grande bendijo la catedral consagrada en 1993 por Juan Pablo II. Recorrió la nave entre los aplausos de los cientos de fieles congregados. Tras unas palabras de bienvenida, León XIV dirigió una oración.

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En una breve homilía, el pontífice recordó la leyenda que rodea la estatua de Nuestra Señora de la Almudena, ubicada en el transepto derecho de la catedral. Había permanecido oculta "en tiempos difíciles" en un nicho de las murallas de la ciudadela. "Permaneció olvidada durante mucho tiempo" hasta que, tras "el milagroso derrumbe de parte de las murallas", fue hallada intacta, relató León XIV. Si bien este milagro ocurrió en el siglo XI, la estatua que hoy se venera data del siglo XV.

Refiriéndose a esta leyenda, León XIV lamentó que "aún existan muchos muros que no protegen, sino que dividen, separan y aíslan". Reconoció que derribarlos "implica enfrentarse a lo que nos disgusta". Sin embargo, Nuestra Señora de la Almudena nos recuerda que "para construir algo nuevo, bello y duradero, debemos estar dispuestos a derribar muros", afirmó. Esta "devoción mariana milenaria" es "un signo de las raíces cristianas que te caracterizan", declaró León XIV.

El pontífice subió entonces los escalones que conducen a la famosa estatua para depositar una rosa dorada ante la patrona de Madrid. Este ornamento, símbolo de la bendición papal, es una antigua tradición. Se ofrece a monasterios, santuarios y, antiguamente, a particulares en reconocimiento a su compromiso con la fe y el bien común.

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Hasta ahora, solo un santuario en España había recibido esta distinción: Nuestra Señora de la Cabeza, en el sur del país, durante la visita de Benedicto XVI en 2009. León XIV, por su parte, ya ha otorgado dos: una desde Roma al Santuario de Fátima en Portugal en octubre de 2025, y la otra al Santuario de Nuestra Señora del Líbano en diciembre de 2025 durante su visita al país.