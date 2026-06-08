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León XIV ofrece una rosa de oro a la Virgen de la Almudena

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STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 08/06/26
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Dando continuidad a una antigua tradición vaticana, el Papa entregó una rosa de oro a la Virgen de la Almudena

Durante una visita a la Catedral de la Almudena en Madrid, León XIV pidió el derribo de los muros que "dividen, separan y aíslan" en el tercer día de su viaje a España, el 8 de junio de 2026. Ante varios cientos de fieles, presentó una rosa de oro a la patrona de la capital española.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólicovirgen maria
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