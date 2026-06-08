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León XIV habló durante una hora con víctimas de abusos cometidos por el clero en España

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TIZIANA FABI | TIZIANA FABI

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I.Media - publicado el 08/06/26
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Seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero se reunieron con León XIV durante cerca de una hora para compartir sus dolorosas experiencias y presentar propuestas de respuesta por parte de la Iglesia

El Papa León XIV se reunió la tarde del 8 de junio de 2026 con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España. El encuentro tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica de Madrid, en presencia de personas que brindan apoyo a las víctimas. Sin embargo, algunas organizaciones manifestaron su descontento por el carácter reducido y discreto de la reunión.

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Tags:
abusos sexualespapa leon xivviaje apostólicovictimas
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