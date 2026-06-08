León XIII fue el primero en consagrar el mundo al Sagrado Corazón

El Papa León XIII consideraba que la consagración al mundo al Sagrado Corazón fue el "gran acto" de todo su pontificado

Fue durante el siglo XIX cuando la devoción al Sagrado Corazón se extendió realmente y llegó hasta el Papa León XIII, quien reconoció su importancia, y aunque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se institucionalizó y comenzó a extenderse en el mundo durante los siglos XVII y XVIII, no se arraigó en el conjunto de la Iglesia hasta el siglo XIX.

El papa León XIII, en particular, quedó impresionado por esta devoción, elevando inicialmente la fiesta del Sagrado Corazón a un rango superior el 28 de junio de 1889 y aprobando luego la Letanía del Sagrado Corazón para uso público en 1899.

También escribió la encíclica Annum Sacrum, sobre la consagración al Sagrado Corazón, en la que anunció que consagraría el mundo entero al Sagrado Corazón.

Ofrecer a Jesús lo que ya es suyo

León XIII explicó en su encíclica que ya estamos en poder de Jesucristo, pero que Jesús acoge con agrado todas las ofrendas voluntarias que le hacemos:

"Nosotros, por nuestra parte, somos tan pobres y necesitados que no tenemos nada propio que ofrecerle como ofrenda. Pero, sin embargo, en su infinita bondad y amor, Él no se opone en modo alguno a que le entreguemos y consagremos lo que ya es suyo, como si fuera realmente nuestro; es más, lejos de rechazar tal ofrenda, la desea positivamente y la pide: 'Hijo mío, dame tu corazón'".

Por nuestra mera existencia estamos bajo el dominio de Jesús, el Rey del Universo. Somos suyos y le pertenecemos.

Sin embargo, no siempre aceptamos la autoridad de Jesús sobre nosotros e intentamos rechazarla. Aquí es donde entra en juego la consagración al Sagrado Corazón, ya que es un acto mediante el cual aceptamos el dominio de Jesús sobre nosotros, como explica el Papa León XIII:

"[Al] consagrarnos a Él, no solo declaramos abiertamente y de forma libre que reconocemos y aceptamos su autoridad sobre nosotros, sino que también damos testimonio de que, si lo que ofrecemos como ofrenda fuera realmente nuestro, lo ofreceríamos igualmente de todo corazón. Le suplicamos asimismo que se digne aceptarlo de nosotros, aunque es evidente que le pertenece por derecho propio. Tal es la eficacia del acto del que hablamos, tal es el significado que subyace a nuestras palabras".

Consagración mundial al Sagrado Corazón

Mientras se preparaba para la consagración mundial al Sagrado Corazón, el Papa León XIII animó a cada persona a realizar su propia consagración, dotándola así de un carácter personal.

Llevó a cabo la consagración del mundo el 11 de junio de 1899, y los papas posteriores renovaron dicha consagración. El Papa León XIII afirmó más tarde que la consagración fue el "gran acto" de su pontificado.

Desde entonces, los obispos locales han realizado consagraciones similares, y los obispos de Estados Unidos coordinaron una consagración para todo el país con motivo del 250.º aniversario de su fundación.