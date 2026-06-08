Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

España: ante las Cortes, León XIV aboga por una “renovación moral” de la política

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-spanish-parliament-congress-deputies-madrid

STEFANO RELLANDINI | AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 08/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En su discurso ante las Cortes, León XIV evocó la época dorada de la España católica y defendió el "valor fundamental" de la vida, el papel central de la familia, la educación católica y la libertad religiosa

"La libertad moderna también se gestó mediante un largo proceso de despertar de conciencias, profundamente marcado por la tradición cristiana", declaró León XIV ante las Cortes de Madrid, ante los parlamentarios españoles, el 8 de junio de 2026, tercer día de su viaje a España. En un discurso ampliamente aplaudido, que evocaba la época dorada de la España católica, el Papa defendió el "valor fundamental" de la vida, el papel central de la familia, la educación católica y la libertad religiosa, y pidió una respuesta a la "trágica crisis migratoria" que trascienda "cualquier interpretación puramente demográfica o económica". Ante la "profunda crisis espiritual y cultural" que atraviesa el mundo, abogó por una "renovación moral" de la política.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
discursospapa leon xivviaje apostólico
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día