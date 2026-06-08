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En el estadio Bernabéu, León XIV con 80 mil fieles

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Pope Leo XIV arrives at Real Madrid's Santiago Bernabeu stadium in Madrid

STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 08/06/26
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Dentro del legendario estadio Santiago Bernabéu, León XIV fue recibido en un ambiente que recordaba a una gran noche de Champions League, con 80.000 representantes de las parroquias de la capital

En un estadio Bernabéu ensordecedor, León XIV pidió a los católicos de Madrid que consideraran la acogida de los catecúmenos "no como una excepción, sino como la norma de la misión", el 8 de junio de 2026. "La bondad, incluso de unos pocos, puede vencer el miedo de muchos", aseguró, abogando también por una pastoral más imbuida de sinodalidad, esa dimensión participativa de la Iglesia.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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