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El Papa a los obispos españoles: evangelización, migración y vocaciones

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STEFANO RELLANDINI | STEFANO RELLANDINI

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I.Media - publicado el 08/06/26
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Durante su visita a la <em>Sede de la Conferencia Episcopal</em>, el Papa León XIV habló sobre diversos temas, entre ellos, la necesidad de "construir una nueva realidad en la que la fe pueda echar raíces"

En su tercer día de viaje apostólico, el Papa León XIV se reunió con miembros de la Conferencia Episcopal Española el 8 de junio de 2026 en Madrid, animando a los obispos del país a encontrar "nuevos lenguajes" para dialogar con la sociedad. En un extenso discurso, hizo un llamamiento a compartir "todo lo bueno" para "construir una nueva realidad en la que la fe pueda echar raíces".

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Tags:
obispopapa leon xivsanta sede
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