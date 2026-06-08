El Papa a los obispos españoles: evangelización, migración y vocaciones

En su tercer día de viaje apostólico, el Papa León XIV se reunió con miembros de la Conferencia Episcopal Española el 8 de junio de 2026 en Madrid, animando a los obispos del país a encontrar "nuevos lenguajes" para dialogar con la sociedad. En un extenso discurso, hizo un llamamiento a compartir "todo lo bueno" para "construir una nueva realidad en la que la fe pueda echar raíces".

Durante su visita a la <em>Sede de la Conferencia Episcopal</em>, el Papa León XIV habló sobre diversos temas, entre ellos, la necesidad de "construir una nueva realidad en la que la fe pueda echar raíces"

Tras dirigirse a los miembros del Parlamento español esa misma mañana, León XIV se dirigió a la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid. Recibido por su presidente, el arzobispo Luis Argüello de Valladolid, pronunció un discurso de más de veinte minutos ante el centenar de obispos presentes.

Ofreciendo a los prelados españoles "la imagen de un viaje cuyo destino es Dios", León XIV los animó a resistir la tentación de "centrarse en lo que dejamos atrás". Hizo hincapié en la importancia de no olvidar "lo que nos enseñan las vicisitudes de tantos emigrantes": una persona "sola, sin raíces y sin recursos" es alguien que "sufre" y tiene "grandes dificultades para establecer vínculos fuertes".

Durante este viaje propuesto por el Papa, exhortó a los obispos españoles a "abandonar las estructuras que no nos ayudan, que no satisfacen nuestras expectativas, o incluso que nos alejan de nuestra meta", y a conservar "como un tesoro aquello que nos ayuda a alcanzarla". Luego habló de la "herencia cristiana" de España, que conmueve "incluso al no creyente" con su belleza.

El patrimonio religioso, una herramienta para la evangelización

El sucesor de Pedro también advirtió sobre la dificultad de "comunicarse con los demás" durante los viajes. Por ello, hizo un llamamiento para que "nuestro patrimonio sea siempre un instrumento y una oportunidad para el diálogo". Durante su visita a Barcelona, ​​León XIV tiene previsto celebrar la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, el monumento más visitado de España, el 10 de junio.

León XIV comparó las "inmensas llanuras [...] vacías a nuestros ojos" que a veces atravesaban los viajeros con "las numerosas situaciones sociales que, lamentablemente, se perciben en algunas de vuestras realidades eclesiásticas". Ante estas dificultades, destacó los "modelos de evangelización" que España exportó a América en la época del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Como en aquellos tiempos, el Papa animó a entablar un "diálogo respetuoso" utilizando "nuevos lenguajes". Si bien "los lenguajes de esta era digital son diferentes" y la presencia de "migrantes de todos los rincones del mundo" ha transformado la realidad, "el espíritu debe permanecer intacto".

Por lo tanto, es necesario "humillarnos" ante cada realidad, "no solo para comprenderla, sino también para compartirla", exhortó. Así, pidió a los obispos que reunieran !todo lo bueno! de su herencia para !construir una nueva realidad en la que la fe pueda echar raíces profundas!.

Fomentar las vocaciones sin "buscar cifras"

"El ministerio del obispo asume una responsabilidad especial", continuó León XIV, animando a los prelados españoles a ser un "principio visible de comunión". Les pidió que "mantuvieran la unidad, fomentaran el diálogo, sanaran las divisiones y acompañaran a las personas confiadas a su cuidado en su camino". Este papel es esencial porque una Iglesia reconciliada "puede dirigirse a sus hermanos y hermanas de otras confesiones con mayor libertad", afirmó el sucesor de Pedro.

"El ministerio vocacional no puede reducirse a una mera búsqueda de estadísticas", señaló León XIV. Así, haciéndose eco de una reflexión de su predecesor, el Papa Francisco, "debe afirmarse que la preservación de las estructuras no puede anteponerse al bien de la vocación". Por ello, animó a los seminarios a "garantizar una experiencia adecuada de la vida comunitaria".

Desde hace varios años, la Iglesia en España impulsa una política de racionalización de estas casas de formación sacerdotal. Varias diócesis ya han iniciado procesos de fusión para asegurar una formación de calidad. "Es fundamental, además de aunar esfuerzos, aprender a trabajar juntos para afrontar estos retos", declaró el Papa.

Al abordar el tema del abuso sexual, que describió como una "plaga", León XIV hizo un llamado a la escucha activa, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más firme con la prevención. Solicitó que "toda persona que haya sufrido daño" pueda encontrar "caminos genuinos hacia la sanación".

La Santa Sede anunció que el Papa se reunirá con víctimas de abuso durante su visita. Según la prensa española, se espera que este encuentro tenga lugar este lunes por la tarde.