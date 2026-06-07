El Papa da 3 claves para reconocer la voz de Dios durante su viaje a España

Las calles de Madrid se llenaron de vida y fe ante la visita del Papa León XIV. En su encuetro con jóvenes dio tres claves para el discernimiento

El 6 de junio de 2026, en la Plaza de Lima, en Madrid, el Papa León XIV se reunió con 600 mil personas para una vigilia de adoración. Durante el evento, seis jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al pontífice.

Los jóvenes le preguntaron sobre sus años en Perú, los santos que lo inspiran y el papel de los jóvenes en la Iglesia. Una de las preguntas fue: “¿Qué considera que nos ayudaría a reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces?” a lo que León XIV respondió con tres puntos clave:

OSCAR DEL POZO | AFP

1 Silencio y búsqueda de la verdad

El pontífice comenzó reconociendo la importancia de distinguir si lo que estamos escuchando es la voz de Dios o la voz de otra “atracción o dificultad”. Y para lograrlo, invitó a desarrollar la capacidad de estar en silencio

“Creo que muchas veces es precisamente en esta experiencia de silencio donde Dios puede hablarnos o donde podemos discernir la voz de Dios. Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos, otras nos compran sin alimentarnos, otras hablan por interés". En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece. Aquí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. ¡Buscad siempre la verdad! ¡Dios es verdad! ¡Si te lleva lejos de Dios, no es verdad! ¡No lo olvidéis!”

2 oración

León XIV recordó a los jóvenes que Dios conoce nuestra voz, la escucha y responde. “No tengáis miedo de expresar lo que sentís en el corazón”, expresó.

“Nuestro discurso interior se convierte en oración, alabanza y súplica cuando es confiado al único que puede escucharlo. La oración es una voz libre justamente porque no habla para rendir cuentas, para demostrar que estamos preparados o para hacernos sentir importantes”.

3 Escuchar la palabra de Dios

Para culminar, el Papa invitó a escuchar la Palabra, “porque es Cristo, cuya voz sigue resonando en la Iglesia, que es su cuerpo”.

“También la adoración eucarística, que esta noche compartimos, es precisamente el lugar adecuado para guardar silencio, liberar el corazón y “estar” nosotros mismos ante el Señor, dialogando con Él”.

THOMAS COEX | AFP

Ante los más de medio millón de fieles que se congregaron, el Papa recordó lo importante que es saber que “nadie está solo creyendo en Jesús”. ¡Mirad cuántos estáis aquí!, expresó.

“En comunidad, en los grupos de jóvenes, en la familia, podemos todos aprender lo que es la belleza de nuestra fe. Pues compartiendo vuestro camino espiritual la voluntad de seguir a Jesús os renovará constantemente. Él camina a nuestro paso e ilumina nuestro camino”.