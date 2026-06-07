León XIV celebra la fe con 1.2 millones de fieles

León XIV celebró la misa más multitudinaria de su pontificado ante 1 200 000 personas en Madrid, el 7 de junio de 2026.

Para dar inicio a este segundo día de su viaje apostólico por España, el Papa celebró la santa misa, y en su homilía, recordó que el cristianismo ha "moldeado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español". En este día de la Festividad del Corpus Christi, participará posteriormente en una procesión eucarística.

A la espera de la misa del Papa en Madrid, el ambiente era a la vez festivo y recogido entre los numerosos fieles ya reunidos bajo un sol abrasador. Tenzu, procedente de una familia originaria de Guinea Ecuatorial afincada en España, estaba rodeada de jóvenes venidos de una pequeña localidad al sur de Madrid, una comunidad que se ha formado en torno a la fe. "Me gusta estar con ellos, son como una segunda familia", confiesa. La visita del Papa representa ante todo 2una gran alegría" para esta joven.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU | AFP

El mismo entusiasmo se respiraba entre María, que participaba por primera vez en una concentración de tal envergadura. La policía ha anunciado la presencia de 1 200 000 personas en las calles de Madrid este domingo por la mañana. "Es una alegría inmensa", explica. Más allá de la presencia del pontífice, ve en este encuentro una oportunidad para reavivar la fe y compartir un impulso espiritual colectivo. Impresionada por la afluencia, considera que la fe católica está viviendo hoy un nuevo auge en España. "Ver a tanta gente reunida es magnífico", afirma.

Entrega de las llaves de Madrid

Tras un recorrido en papamóvil, durante el cual saludó a los cientos de miles de fieles que acudieron a participar en esta misa, León XIV fue recibido en el ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Cibeles, por el rey Felipe VI, su esposa y sus dos hijas. Se reunió con el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, quien le entregó las llaves de la ciudad.

Este domingo, en España y en numerosos países, la Iglesia celebra la Festividad del Corpus Christi, una solemnidad dedicada a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta celebración del "Corpus Domini" está "en el corazón de vuestra fe y de la historia de vuestro pueblo", declaró León XIV al comienzo de su homilía. Las procesiones solemnes que suelen tener lugar en las calles durante este día "han moldeado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español", insistió el pontífice.

Desde una tribuna ricamente adornada con flores, el pontífice destacó el "sentimiento espiritual de este país» expresado a través de las manifestaciones de piedad que se muestran en este día. No se trata de "una supervivencia folclórica o de un simple adorno estético", aseguró el 267º papa, poniendo de relieve la fe de los españoles. Tras un recorrido en papamóvil, durante el cual saludó a los cientos de miles de fieles que acudieron a participar en esta misa, León XIV fue recibido en el ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Cibeles, por el rey Felipe VI, su esposa y sus dos hijas. Se reunió con el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, quien le entregó las llaves de la ciudad.

Este domingo, en España y en numerosos países, la Iglesia celebra la Festividad del Corpus Christi, una solemnidad dedicada a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta celebración del "Corpus Domini" está "en el corazón de vuestra fe y de la historia de vuestro pueblo", declaró León XIV al comienzo de su homilía. Las procesiones solemnes que suelen tener lugar en las calles durante este día "han moldeado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español", insistió el pontífice.

Desde una tribuna ricamente adornada con flores, el pontífice destacó el "sentimiento espiritual de este país" expresado a través de las manifestaciones de piedad que se muestran en este día. No se trata de "una supervivencia folclórica o de un simple adorno estético", aseguró el 267º papa, poniendo de relieve la fe de los españoles.

Advertencia contra la «nostalgia»

CESAR MANSO | AFP

El Papa explicó que "no se trata solo de sacar la custodia [Nota del editor: objeto litúrgico que contiene el Santísimo Sacramento], sino de salir […] del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada» con motivo de estas procesiones. No deben «dejarse encerrar en la nostalgia", advirtió también.

En una "exhortación para la España de hoy y de mañana", el pontífice peruano-estadounidense animó a que "la religiosidad que anima a este país desde hace siglos no sea un museo del pasado, sino una escuela de fe".

Al término de la misa, el sucesor de Pedro participará en la procesión eucarística y bendecirá a la multitud con el Santísimo Sacramento. Es excepcional que el Papa celebre esta liturgia del "Corpus Domini" fuera de Roma. Posteriormente, regresará a la nunciatura apostólica, donde almorzará en privado.

Más tarde, por la tarde, se reunirá con miembros de la Orden de San Agustín, de la que él mismo formó parte. Al final de la tarde, participará en un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte. Para concluir este segundo día de viaje por España, cenará en privado en el arzobispado de Madrid.

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