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600 mil personas con León XIV: instó a los jóvenes a “transformar” la sociedad

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I.Media - publicado el 07/06/26
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Al final de su primer día de viaje, el Papa León XIV invitó a los jóvenes a dar testimonio con su coherencia de vida

Para concluir el primer día de su viaje apostólico a España, León XIV participó en una vigilia de oración ante cientos de miles de personas en la Plaza de Lima de Madrid el 6 de junio de 2026. Durante la velada, el Papa respondió a las preguntas de los fieles. En este encuentro, invitó a los jóvenes cristianos a ser "libres de modas" y "discípulos de la verdad".

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Tags:
jovenespapa leon xivviaje apostólico
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