600 mil personas con León XIV: instó a los jóvenes a “transformar” la sociedad

Para concluir el primer día de su viaje apostólico a España, León XIV participó en una vigilia de oración ante cientos de miles de personas en la Plaza de Lima de Madrid el 6 de junio de 2026. Durante la velada, el Papa respondió a las preguntas de los fieles. En este encuentro, invitó a los jóvenes cristianos a ser "libres de modas" y "discípulos de la verdad".

Al final de su primer día de viaje, el Papa León XIV invitó a los jóvenes a dar testimonio con su coherencia de vida

Según la policía, 600.000 fieles se congregaron en la Plaza de Lima, en el centro de Madrid, para una vigilia de oración con el Papa León XIV. Este ambiente de mini Jornada Mundial de la Juventud atrajo a muchos curiosos, como Gloria, de 40 años, que trabaja en el ejército. "Estamos viviendo una especie de renacimiento de la Iglesia en Madrid, con muchos movimientos y grupos muy activos en las parroquias. ¡Esta visita del Papa nos anima en este esfuerzo colectivo!", afirmó.

Tras un largo trayecto en el papamóvil, donde fue aclamado fervientemente por el pueblo de Madrid, León XIV ascendió a una gigantesca plataforma ricamente adornada con flores, situada a unas decenas de metros del estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid. El cardenal José Cobo dio la bienvenida al Papa, presentándole en un discurso de bienvenida "el rostro de una nueva Iglesia".

STEFANO RELLANDINI | AFP

En el podio, un grupo de músicos, cantantes y bailarines interpretó su musical, Godspell, ante el Papa. Esta obra, que fusiona diferentes géneros musicales, representa a un grupo de jóvenes que, en un entorno urbano contemporáneo, se encuentran con un personaje que representa a Jesús. Tras este interludio musical, un grupo de jóvenes tuvo la oportunidad de conversar con el Papa durante una sesión de preguntas y respuestas que duró aproximadamente treinta minutos.

Tres santos que han influido en el Papa

Al preguntársele sobre los santos que han acompañado su crecimiento espiritual personal, además de san Agustín, el pontífice de 70 años mencionó a tres figuras. "El primero es San Juan Crisóstomo", dijo, destacando las catequesis "que combinan el amor a la verdad y la rectitud de vida" de este Doctor de la Iglesia del siglo IV. También mencionó a Santo Tomás de Villanueva, un fraile agustino español del siglo XVI. "Su ardiente caridad me animó en los momentos difíciles", explicó a los jóvenes.

THOMAS COEX | AFP

Finalmente, destacó la "devoción a los más pobres" de San Turibe de Mogrovejo, misionero español del siglo XVI en Perú. Reflexionando sobre la vida de estos santos, el pontífice de 70 años dijo haberse preguntado: "Si ellos fueron capaces, ¿por qué no yo?". Invitó a los cientos de miles de fieles presentes a hacerse la misma pregunta.

Una joven peruana preguntó al Papa número 267 si guardaba algún recuerdo especial de sus años como misionero en su país natal. El pontífice indicó que recordaba sobre todo "el testimonio de fe del pueblo", a pesar de las "muchas dificultades".

"Precisamente el encuentro con los sufrimientos y las alegrías del pueblo fue lo que me hizo crecer en el camino siguiendo a Jesús", explicó

"¿Cómo cree que podemos reconocer la voz de Dios entre tantas otras voces?", preguntó otra joven madrileña al obispo de Roma. "El silencio puede ayudarnos sobre todo", aconsejó el Papa, haciendo hincapié en la necesidad de liberarnos del "clamor de mil voces" presentes en la vida de todos y de tener un "diálogo interior". Al preguntarle cómo "acompañar a otros en su camino hacia el descubrimiento de la belleza de la fe", el Papa los invitó a "compartir su camino espiritual" y a dar testimonio a través de "la coherencia de su vida".

Una invitación a cambiar la historia

En respuesta a una pregunta sobre la participación de los jóvenes cristianos en la sociedad, León XIV animó a los jóvenes a ser "libres de modas" y "discípulos de la verdad". Desde esta perspectiva, los jóvenes cristianos están llamados a "dar un nuevo rumbo a la sociedad". "Al verlos, queridos jóvenes, […] me alegra pensar en su capacidad para dar testimonio de Cristo en el mundo, incluso en el ámbito digital", declaró.

STEFANO RELLANDINI | AFP

La pregunta final abordó la "misión concreta" que la Iglesia ha confiado a los jóvenes. El Papa los invitó a "comprender la sociedad contemporánea […] para que luego puedan transformarla". "Ante el vacío de la indiferencia y el conformismo, ante la violencia de la guerra y la mentira, sean ustedes mismos la chispa de una nueva humanidad", exhortó, alzando la voz. La caridad es la virtud que "cambia la historia»" concluyó.

Tras este intercambio, el Papa participó en un momento de adoración eucarística. Ante una multitud devota, permaneció arrodillado durante varios minutos ante el Santísimo Sacramento. A continuación, el pontífice bendijo a la congregación antes de regresar a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.

STEFANO RELLANDINI | AFP

El domingo 7 de junio, segundo día de su viaje apostólico, León XIV celebrará la misa a las 10:00 h en la Plaza de Cibeles, donde se espera la asistencia de un millón de personas. Por la tarde, se reunirá en privado con miembros de la Orden Agustina, a la que él mismo perteneció. Finalmente, a las 18:00 h, participará en un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el arte, los negocios y el deporte.

Consulta aquí las primeras imágenes del viaje: