(VIDEO) ¿Por qué toda vida humana merece protección?

La bioética cristiana tiene una característica, que toda persona merece respeto, cuidado y protección, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad

En medio de debates sociales, médicos y políticos sobre el valor de la vida humana, la Iglesia continúa defendiendo una idea central: toda persona posee dignidad desde la concepción hasta la muerte natural. Esta visión no depende de la edad, la salud, la autonomía o la utilidad social. Para la bioética personalista, cada vida humana tiene valor por sí misma y merece ser protegida, especialmente cuando atraviesa situaciones de fragilidad o dependencia.