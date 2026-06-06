(VIDEO) León XIV ante más de 1 millón de personas 

Ante más de 1 millón de personas en Madrid, el Papa invitó a los católicos a vivir una fe capaz de transformar el presente

La solemnidad de Corpus Christi reunió a más de 1 millón de personas en las calles de Madrid para participar en la celebración presidida por el Papa León XIV. En la misa más multitudinaria de su pontificado, el Santo Padre recordó que la Eucaristía no es una tradición que pertenece únicamente al pasado, sino una presencia viva que sigue iluminando la historia y la vida de los creyentes. Su mensaje fue una invitación a redescubrir una fe capaz de transformar el corazón y renovar la sociedad.